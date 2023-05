Apreciadas lectoras y lectores, me veo el el triste deber de recordar a quienes el próximo 28 de mayo, tenemos el derecho y el deber de acudir a las urnas, que aunque pudiera parecer lo contrario, en estas elecciones municipales “granatensis”, no se presenta Bildu, ni Arnaldo Otegui, ni Feijóo, ni Bonilla. Lo recuerdo porque a tenor de lo que estamos viendo, escuchando y leyendo en los medios de comunicación, pareciera que ETA aspirara a conseguir la alcaldía de Granada y Mertxe Aizpurua ocupar el despacho de la Mariana.

El PP hace tiempo que decidió que en estas elecciones municipales no se iba a hablar de los problemas de nuestros pueblos y ciudades, entre otras cosas porque no los conocen ni tienen propuestas para solucionarlos, sino que estos comicios se iban a convertir en el primer asalto para derrocar al Sanchismo, sea eso lo que sea, y a ello se están aplicando con un fervor digno de mejores causas. Es cierto que la torpeza y la indecencia de Bildu, colocando en sus listas municipales de Euskadi y Navarra a condenados por terrorismo, algunos de ellos por delitos de sangre, les ha hecho a los populares buena parte del trabajo; porque cuando las huestes populares estaban más perdidas que el barco del arroz, ha llegado Bildu para salvarles el culo electoral y de paso ponerles a huevo su comodín habitual cuando no tienen nada que ofrecer a la sociedad española, que no es otra cosa que la difunta ETA.

Dicho lo anterior, es inaceptable que el PP esté hurtando a la ciudadanía el derecho a tener un debate local, que es lo que toca en las elecciones del próximo 28M. Las tropas de la gaviota, argumentarios genoveses mediante, se han lanzado como auténticas asustaviejas, a intentar meter el miedo en el cuerpo a las vecinas y vecinos de Juviles, Lobras o Almegíjar y a los de los 174 ayuntamientos de nuestra provincia, poco menos que amenazándoles que como voten al PSOE, al día siguiente verían sentados en sus ayuntamientos a los primos de Otegui.

El colmo de la desvergüenza llegó el pasado domingo, cuando el presidente del PP de Granada y alcalde de Alhendín, Francisco Rodriguez, instó al PSOE y a sus candidatos a dar explicaciones a las víctimas de ETA en Granada, sobre si apoyan los pactos de Pedro Sánchez con Bildu. Curiosa exigencia viniendo de quien no ha dicho esta boca es mía, sobre las diligencias penales que le ha abierto la fiscalía por presuntamente usar sus influencias para promover un expediente urbanístico en las obras de un cortijo que afectan a una finca rústica especialmente protegida, materia esta que sí es competencia de las elecciones que nos ocupan.

Así que ya saben exijan a sus candidatos que les hablen del IBI, del impuesto de circulación, de sus fiestas patronales, del arreglo de sus calles, de las pistas deportivas de sus pueblos y manden a espigar a quienes pretendan confundirles con cosas que nada tienen que ver con unas elecciones municipales... Porque somos de provincias, pero no idiotas.