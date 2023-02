Gresca e incredulidad

Somos así en Granada o en otros sitios son igual pero no nos damos cuenta? Muchas veces el granadino peca de ombliguismo, otras veces de ser demasiado 'cateto' y alabar más lo de fuera que lo de dentro, y en otras tantas es capaz de desesperar hasta la extenuación al vecino con tal de hacerle rabiar, agarrado a la linde a la que sigue incluso cuando ya no la hay. Con la de cosas importantes que hay que hacer en esta provincia para estar a la gresca (y para una que en la que se unen como la Aesia, pasa lo que pasa...). Tanto es así que incluso los periodistas preguntamos por los plazos y las fechas del acelerador de partículas con incredulidad, como diciendo "¿pero de verdad se va a hacer?". Entonces esta semana nos encontramos con otro peleón por las obras de las canalizaciones de Rules, de un lado pidiendo que se financie todo, pero donde no son capaces de ponerse de acuerdo ni siquiera en pagar el primero de los once tramos que tiene. O directamente pidiendo mejores tiempos en tren sin entrar en que las conexiones son eso, una red, y en la red todo el mundo se conecta. Es feo pedir que quiten paradas a otros sitios, ¿no?