Les voy a contar un secreto: en los periódicos ya no escribimos a ciegas. No del todo. Tenemos un Gran Hermano que lo sabe todo en tiempo real. Se llama Chartbeat y no descansa nunca (¡ni nos deja a nosotros!). Cada vez que alguien, desde cualquier lugar del planeta, con cualquier tipo de dispositivo y conexión, pincha en una de nuestras noticias, ¡lo ficha! Y salvo que haya entrado de incógnito (no todos saben, sí lo de la brecha tecnológica no es ningún invento), es capaz de radiografiar su perfil, orientarnos sobre sus intereses, decirnos cuánto tiempo pasa en cada contenido, qué le gusta y qué no. En las redacciones ya empezamos a mirarnos por el rabillo del ojo a ver qué hace el de al lado para estar entre lo más visto. Y eso que no hay una relación directa entre salarios y legión de fans. Todavía…

Aceptar, aceptar, aceptar. ¡Y sin leer! ¿Recuerda cuando hace eso cada vez que entra en una web? Pues ahí empieza todo. Podríamos ponernos catastrofistas y hacer un alegato sobre esa quimera de privacidad que hemos malvendido por estar y compartir, pero yo voy a hacer justo lo contrario. Aunque son infinitas las veces en las que Chartbeat nos decepciona (¿de verdad que entre lo más leído del día están las gangas de Ikea, los bikinis de Pilar Rubio y el listado de perros con más problemas de salud?), solo hay que prestarle un poco de atención, pausada, sin prejuicios, para descubrir que en realidad va por delante de todos nosotros.

"Hemos derrotado al Covid". No hace tanto que los periodistas solíamos coincidir cuando nos preguntaban qué titular nos gustaría escribir: el adiós al cáncer. Hasta marzo de 2020. Hasta que el coronavirus nos trastocó (también) los sueños. Pues justo esta semana nos ha advertido Charbeat (y me fío más del robot que de la fallida bola de cristal de Fernando Simón) sobre un atisbo de que la pandemia llega a su fin. La primera parte del mensaje ya se la saben: ¡estamos hartos! Y ahora lo podemos constatar con la objetividad de las cifras: el número global de piezas sobre el Covid ha caído desde enero un 63% y el tiempo para leerlas se ha desplomado aún más: un 93%. Fatiga, agotamiento, cansancio… pero también una falta de interés directamente relacionada con la mejora de la situación. Ahora leemos mucho más qué pasa con el horario de las discotecas y los bares, cómo podremos viajar este verano y cuándo nos quitaremos las mascarillas que el nivel de contagios y la presión hospitalaria.

Me gusta Chartbeat. Son datos fríos, sobrios, algorítmicos. Detecta lo que nosotros (aún) ni nos atrevemos a intuir.