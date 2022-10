Historia de una plaza sin nombre

Les voy a contar una historia sobre una plaza sin nombre. En el año 2010 el Ayuntamiento de Granada decidió dedicar una plaza albaicinera a Paco Izquierdo, ya saben, aquel intelectual granadino que vivía en el barrio árabe de Granada y que tanto luchó por dignificarlo a través de sus columnas periodísticas. Desde su casa se veía la Alhambra en todo su esplendor. Estoy seguro de que ya he contado esto, pero no me resisto a hacerlo otra vez. Cuando íbamos a verlo sus amigos, para mofarse de nuestra envidia por vivir en ese privilegiado sitio, abría la ventana y exclamaba: "¡Jo! ¡Otra vez la Ahambra! ¡Qué coñazo!". Y a nosotros nos daban ganas de asesinarlo.

El Albaicín era el barrio que amaba, por eso sufría tanto cuando encontraba en él algún desmán estético o urbanístico. Paco murió en 2004 y el Ayuntamiento intentó poner su nombre a una de las calles cercanas al PTS. Alguien dijo que lo que el escritor se merecía era una calle en el Albaicín, que era el sitio con el que se sentía identificado. Pues bien, el Ayuntamiento cambió de opinión y al construirse una plaza entre las calles Elvira y Zenete decidió ponerle su nombre. Ya está, estupendo, pensamos familiares y amigos. Pero mire usted por donde nadie sabe que aquella placeta se llama Escritor Paco Izquierdo porque no hay ninguna placa puesta. ¡La placeta lleva inaugurada doce años y no hay señal alguna que la identifique!

Un enamorado del barrio, Mario González, presentó en 2019 un escrito en el Ayuntamiento pidiendo que se subsanara ese descuido y que, si el Consistorio no tenía presupuesto para ello, él estaba dispuesto a costear la placa y la colocación, así que solo pedía permiso para llevar a cabo la tarea. El silencio administrativo llegó a instalarse de nuevo. Me consta que este ciudadano ha tenido varios contactos verbales con el alcalde y varios técnicos y concejales. Todos le han dicho que sí, que estupendo, que se iba a hacer. Pero no se ha hecho. En enero de este año recibió una carta del Ayuntamiento diciendo que ya "se había dado la orden de la fabricación y colocación de las placas identificativas de la placeta". Han pasado nueve meses, lo que dura un parto, y todavía no han colocado la placa. A lo mejor es que están esperando a que estén más cerca las elecciones.