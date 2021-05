La preocupante realidad política actual, con políticos electos que tornan en mandatarios egocéntricos/despóticos que utilizan la política como medio para sus propios fines, despreciando la voluntad popular de quienes les votaron, debe llevarnos a la sociedad civil a articular mecanismos propios de defensa y lucha por los intereses de los ciudadanos. Esta va a ser la evolución natural de la democracia a la vista de la alarmante degradación que hoy padece.

En este proceso es trascendental perder el temor a quienes no son nadie sin nuestros votos, por lo que debemos ser todos los que con nuestro clamor acusemos a quienes nos oprimen, se aprovechan de su situación de poder para su propio rédito político y económico, mientras que los ciudadanos de a pie sólo vemos cómo nos suben los impuestos, cercenan nuestros derechos y libertades y viven a nuestra costa. Y aunque esta alarmante situación es genérica en España, para nuestra tierra es ya absolutamente intolerable.

Por eso, el J'accuse plus es vital, pero más aún el nous accusons de toda la sociedad civil granadina, si es que queremos parar el arrinconamiento y la postergación que Granada viene sufriendo en los últimos 41 años, como paso previo para el Granadexit, para nuestra salida de esa Andalucía en la que nunca debimos estar, y para la constitución de nuestra propia autonomía.

Por ello, J'accuse plus al actual gobierno andaluz por iniciar un proceso intencionado de recentralización de instituciones en Sevilla y Málaga para dejar a Granada con influencia cero -si es que algún día tuvo alguna- y J'accuse plus a todos los anteriores gobiernos andaluces que relegaron y marginaron a sabiendas a nuestra tierra, en pro de sus propios intereses y de los de Sevilla.

J'accuse plus a los partidos que han tenido la desfachatez de colocar como cabezas de sus listas por Granada a paracaidistas que nada se han preocupado de la circunscripción por la que salieron elegidos, sólo para hacerse la foto. A los hechos me remito. Como si no hubiese gente válida en nuestra tierra.

J'acusse plus a estos partidos que han colocado en puestos de importancia para Granada a políticos de Valladolid, Málaga, Gerona…, que ni sienten ni padecen esta tierra, y que ni tan siquiera viven en Granada.

J'accuse plus al actual alcalde de Granada por engañar a los granadinos asegurando que fue elegido por 4 años, cuando fue por 2, y al PP por consentirlo y callarse.

J'accuse plus a todos estos políticos y muchos más que llevan engañándonos y riéndose de los granadinos durante 4 décadas. Por eso el Granadexit es esencial, para que nadie se ría nunca más de Granada ni de los granadinos.