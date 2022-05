Los hermanos Grimm tienen un cuento titulado Juan sin miedo, sobre un niño que, lógicamente, no sabía lo que era el terro. Es solo un cuento, pero todos conocemos a alguien que parece ser ese mismo Juan, haciendo locuras que pondrían su vida en peligro, pero que para él o ella no suponen ningún temor. Claro que en el cuento al final Juan descubre el miedo y, por eso, la moraleja es que más vale prevenir que curar y que, con miedo o sin él, no viene mal extremar las precauciones.