Lorca y los 50.000 clicks

Con la simple mención del nombre de Federico García Lorca se produce un movimiento tanto de personas como de dinero. Hablar del poeta universal genera siempre, desde su muerte, un sinfín de intereses, algunos por su memoria, otros por su obra y otros por todo el imaginario cultural e histórico que orbita en torno a su figura. El interés por conocer las rutas y lugares de Federico se han traducido en 50.000 clicks o 50.000 dedos ordenados por 50.000 mentes que se han asomado al portal web Universo Lorca de la Diputación. El poeta, con su simple evocación genera riqueza y mueve visitantes, todos los que no recibe, en este caso, el Centro Lorca por no renovar su catálogo ni ofrecer exposiciones teniendo el Legado en sus entrañas. Si hubiera dudas de cómo 'explotar' los tesoros que tanto tiempo, dinero y esfuerzos costaron a la ciudad, quizás se le podría preguntar a la Residencia de Estudiantes o los neoyorkinos, que le rindieron honores con la muestra Back Tomorrow: Federico García Lorca Poet in New York hace 5 años. Si 50.000 clicks se tradujeran en visitas al centro de la Romanilla igual se acabaría ese verso del poeta que dice: "Loco reloj que canta muertas horas antiguas".