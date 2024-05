Cuenta la leyenda que hubo un día en que la consejera de Salud, Catalina García y su jefe y presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, ‘desenmascararon’ valiente y heroicamente a los médicos de atención primaria andaluces, quienes vendidos al rojerío sureño, habían urdido un maquiavélico plan para dinamitar la sanidad pública andaluza, a la que torpedeaban con sus exigencias de medios materiales, personal y tiempo para atender decentemente a sus pacientes.

Catalina y Juan Manuel, dedicados en cuerpo y alma desde hace cinco años a mejorar la sanidad de sus paisanos, no podían explicarse tanta ingratitud de sus facultativos, que sin duda eran los responsables de que 205.000 andaluces, un 19% más que hace un año estuvieran esperando una operación al menos seis meses.

Juan Manuel y Catalina, no podían consentir que todos sus desvelos y esfuerzos para mejorar la sanidad andaluza, fueran torpedeados por esa banda insurrecta de batas blancas y decidieron cortar por lo sano. Para ello no se les ocurrió mejor idea que hacer públicas las retribuciones de esos médicos: nada más y nada menos que 97.888 euros en 2023 para un médico de familia, cerca de 1.000 euros por encima de la media nacional. O lo que es lo mismo, más que el presidente del Gobierno y tres veces más que el salario medio de este país.

‘Pensaron Juan Manuel y Catalina que cuando los incautos pacientes andaluces supieran el pastizal que cobraban sus médicos, tornarían sus iras por la pésima atención sanitaria que estaban recibiendo hacia sus verdaderos culpables, que no eran otros que esos insaciables médicos, quienes a pesar de forrase con tan generoso sueldo, no daban un palo al agua. Sin embargo no contaba nuestra arrojada pareja con el malvados sindicato médico y el bolivariano Consejo Andaluz de Colegios Medicos, quienes al conocer la noticia, les acusaron de insultar a los médicos andaluces, cuyo sueldo neto sin guardias se sitúa en torno a los 2.500 € al mes, retribuciones ridículas comparadas con las que perciben los médicos en cualquier otro país europeo.

Lo más grave de todo es el mensaje que Juan Manuel y Catalina trasladan con este tipo de informaciones manipuladas, que no es otro que la culpa de este desastre no es de la lamentable gestión de la Junta de Andalucía, sino de los propios médicos, con lo que ello supone de inflamar los ánimos, ya muy exaltados, de quienes están dispuestos a agredir a los médicos en sus consultas. Así que ya lo saben, a partir de tan infame información, un gran porcentaje de la culpa en las próximas agresiones a sanitarios, la tendrán Catalina y Juan Manuel.