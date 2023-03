Mientras que el alcalde socialista de Sevilla se regodea, presumiendo con pose mayestática, de las infinitas inversiones que se están realizando en la fastuosa urbe hispalense, que ya le habla de tú a tú a Madrid y Barcelona, en nuestra abandonada Granada, Paco Cuenca sólo mira pa'Cuenca y le da la espalda a la ciudad abiertamente, aun cuando repite como candidato a la Alcaldía una vez más, para, una vez más, no hacer nada por Granada y seguir mirando pa'Cuenca. Será que Granada rima con nada y que Cuenca rima con flamenca…

Para más inri, pa'Cuenca es hasta un apóstrofo de Paco Cuenca, por lo que, parece que su destino es mirar para otro lado y ponerse de perfil respecto a Granada, su degradación, su postergación, su falta de avance, inversiones y progreso.

No voy repetir la letanía de desastres que lleva acumulados la ciudad durante ya muchos años, desde que sólo se mira pa'Cuenca, los he repetido hasta la saciedad, sólo les voy a pedir que se den un paseo por Granada y ustedes mismos evalúen el estado de la ciudad.

Lamentable degradación sólo imputable a los equipos de gobierno municipal que hemos tenido la desgracia de padecer en los últimos lustros. Pero aquí no sólo mira pa'Cuenca el propio Paco Cuenca y los suyos, sino que el resto de ediles tampoco es que miren mucho por Granada.

Y no es que tenga yo nada contra Cuenca -ciudad-, al contrario, creo que está muy bien cuidada y podría servir de ejemplo a los munícipes granadinos que han abandonado nuestra ciudad; es que Cuenca -alcalde- ha decidido hacerle la cobra a Granada, porque no le interesa oponerse al gran tótem supremo socialista, vaya a que no salga en cualquier foto futura que le convenga.

El oficio de político local debería ser altruista, esto es, ejercerlo por amor a tu ciudad y no por amor a intereses personales. Y no cobrar por ello sería un buen comienzo para hacer una criba entre los que se preocupan de verdad por Granada y los que tienen la política como su trabajo principal, en el que esperan meritorios ascensos, prebendas y parabienes.

Hay que acabar con la mala y vieja costumbre de mirar pa'Cuenca y eso sólo se consigue con la decisión soberana de los granadinos, que deberían reflexionar sobre la involución continuada y agravada de Granada, reprobando a quienes miran pa'Cuenca, o pa'Valladolid -que también los hay-, y confiar en quienes sólo miren pa'Graná.

Si no miramos pa'Graná es que no servimos pa'ná…