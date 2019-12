Ojalá el clásico discurra con normalidad

Con permiso de la autoridad y si la barbarie de ese tsunamidemocrático que tiene acojonada a media Cataluña, la Liga se pondrá al día mediante la celebración del clásico. No me gusta la importación que se ha hecho como calificativo de ese partido de los partidos que hoy debería celebrarse en el Camp Nou. Digo debería porque si ya se claudicó una vez ante los desmanes separatistas por qué no va a ser posible su repetición.

Ojalá el fútbol no sea nuevamente víctima de esa barbarie y podamos poner las cosas en su sitio, para que la clasificación sea real y no con la virtualidad de que los dos que tiran del carro mantengan cuentas pendientes. Dije en su día que era un error la suspensión porque sólo suponía aplazar el problema y ya veremos cómo se pone esta tarde Barcelona desde Las Corts a la Diagonal, que son las fronteras que separan al coliseo barcelonista del resto del universo.

Pero pongámonos en lo mejor, en que el partido se celebra, y ahí nos estalla en la cara el mayor espectáculo que depara LaLiga. Por sólo dos goles en la diferencia favor-contra, el Barça es quien encabeza la tabla, lo que da meridiana idea de una igualdad incuestionable. También andan en estado de forma idéntico, con más punch los azulgrana y con la mandíbula más pétrea el Madrid. Ambos llegan de dos pleitos complicados y con el Barça soliviantado por un error arbitral.

Esa igualdad le da al choque un plus de interés y, hablando de igualdades, si el Madrid lamenta la ausencia de su última estrella, el belga Hazard, en la orilla culé no echan tanto de menos a Dembélé. Mientras tanto, un chaparrón de partidos coperos inunda el panorama, pero ésas son palabras menores, que cuando llega el clásico se para el mundo y no queda un resquicio para nada más. Insisto en que ojalá la paz reine aun en la dosis indispensable para que haya clásico.