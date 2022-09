Paleontología futbolera

Cuando Canal + (léase plus) inició sus emisiones, allá por el periodo Cámbrico, del fútbol de pago por la TV, fíjense que aún existía la Unión Soviética dirigida por Gorbachov (que en la gloria celestial del socialismo real esté) se hizo famosilla una canción, dicen que es un pasodoble, que venía a decir que a los españoles les gustaba el fútbol. Aquellos españoles, habitantes del Ordovícico en lo referente a las cuestiones de género, era casi todos del tipo varón, fumadores y proferidores de insultos dirigidos a los señores de negro, es decir de los árbitros de cuyas madres siempre se acordaban con mala memoria de sus deberes conyugales.

El tal pasodoble entonaba, con gracia, que, allá por el Silúrico, al español le apasionaba en las tardes de los domingos ver el fútbol en su casa y en su sofá. Quizás no habían llegado aún los sillones ergonómicos a nuestros hogares. Allí el español era o sentíase como un dios y no se perdía nada de nada, ni goles, ni liga ni la Copa de Europa. En realidad el pasodoble ahora dice "champion o champiñones", disculpen mi inglés, pero por entonces aun estábamos en el Devónico (Inferior, Medio o Superior), y los merengues tenían seis copas, en blanco y negro y ganadas por un señor con barriguita (que en la gloria blanca esté) y los culés todavía se acordaban de la tanda de penaltis en que unos rumanos los fusilaron por 2 a 0, cosa más ridícula no recuerdo yo en una tanda de penaltis, y como harían poco después contra su presidente, un tal Ceausescu (que en el infierno de Drácula puede que lo situara Dante).

Bueno a lo que íbamos, que me pierdo en los bosques del Carbonífero, estábamos en el fútbol los domingos por la tarde como la pasión de los españoles (ahora diríamos españoles y españolas). Me da que ahora el pasodoble tendrá que alargarse pues, alcanzado el Cenozoico final, saltemos hasta el Holoceno, el fútbol televisivo, de pago por supuesto, lo tenemos en el sofá de casa los viernes, los sábados, los domingos (menos mal) y los lunes.

Ya no está en aquel "plus", pues aquello como los dinosaurios del Triásico, Jurásico y Cretácico se extinguió, pero evolucionó a multitud de plataformas que lo emiten y permite verlo en nuevas pantallas grandes y pequeñas. A pesar de tanta evolución, a mí me da que seguimos como los romanos, disfrutando del circo aunque el pan nos salga cada vez más caro. Yo, si bien lo pienso, me quedé en el Proterozoico, añoro el fútbol solo los domingos por la tarde. Vale.