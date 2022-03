¿Pánico en el monumento?

Ayer fue 28-F, ese día en que los granadinos no tenemos nada que celebrar, ese 28 con F de fake, con F de fuera… Pero esta Andalucía impostada no sólo no nos ha dado nada que celebrar, también nos lo ha quitado todo: historia, tradiciones, cultura, instituciones… Y ahora casualmente, próximo a tan nefasta fecha para Granada, también nos quieren quitar nuestro símbolo, esa granada hermosa que tanto significa para los granadinos. Y es que en nuestra emblemática Alhambra, desgraciadamente administrada por la sevillana Junta, han expulsado a un granadino por llevar en la espalda una bandera con nuestra granada, la del escudo de España. Sin palabras. Le han echado por portar nuestro símbolo más preciado en nuestro monumento más preciado, aunque tomado por Andalucía, quizás esa sea la causa...

Ni arma, ni munición, ni sustancia o material peligroso, ni objeto punzante o cortante, ni mochila, maleta, bolso o paquete de más de 40x40 cm, ni trípode, ni palo selfie, ni carrito de bebé, ni cualquier otro objeto con tamaño que ocasione riesgo para el monumento o sus visitantes.

La bandera con nuestra granada no está entre ninguna de las prohibiciones del punto 2.1.B.2 de la Resolución de 16/01/2020, del Patronato de la Alhambra y Generalife, por la que se acuerda publicar la Normativa de Visita, Comercialización y Otros Usos Públicos del Conjunto Monumental de la Alhambra y el Generalife y en sus bienes adscritos (BOJA de 24/01/2020). Normativa a la que se agarran los vasallos juntandalucistas del Patronato alhambreño para justificar lo injustificable jurídicamente, porque dicha norma no contempla tal prohibición, ni evidentemente un trozo de tela de escasas dimensiones dañaría ningún elemento del monumento.

Pero es que no era ninguno de esos objetos, era mucho más… era la bandera de Granada, esa que representa a nuestro Reino en España, esa que nos recuerda -también a la sevillana Junta- que Granada no es Andalucía, por más que nos machaquen con su constructo falaz y embustero.

¿Hubieran echado de la Alhambra a alguien que llevara la bandera de Andalucía como capa? ¿Y a alguien que llevara una capa o capote para abrigarse en pleno febrero? Evidentemente no.

¿Hubo pánico en el monumento cuando los sirvientes junteros se percataron de la bandera de GranadaNoEsAndalucía? ¿Está empezando San Telmo a temer el Granadexit?

Pues no nos dejarán sin símbolos ni sin Granada. No tienen que echarnos lacayos juntandalucistas, nos iremos nosotros por mor del Granadexit, y la Alhambra se quedará en Granada, gestionada desde Granada, para los granadinos y para el mundo.