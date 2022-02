La historia se construye a la carta. Se pinta del color que más gusta, limando lo agreste y dulcificando lo que atañe directamente para poder reconocerlo como propio. Monstruos son siempre los otros, esa entelequia válida para liberar culpas y seguir arrasando allá por donde se pisa, dejar una huella profunda en el lugar exacto en el que quedó detenido el paso. No es nuevo. A lo largo del tiempo los sin escrúpulos suelen ser los ganadores de las guerras, los usurpadores del poder, porque los escrúpulos son remilgados y ponen pegas y ralentizan cualquier posibilidad de salir victoriosos de nada. ¿Qué puede hacer la margarita frente a la bota del soldado mas que morir aplastada? La historia ha sido narrada por los vencedores que se han apresurado a reconstruir hechos, acontecimientos y a hacer de los vencidos seres más semejantes a ellos mismos. Grandes constructores de realidades falseadas (nunca ficticias, las normas de la ficción no permiten lo injustificable). Hemos crecido estudiando el pasado a sabiendas de que se trataba de una manipulación, pero se miraba atrás con una perspectiva fundamental para poder ser conscientes de lo que había de adulterado y amañado.

Esa distancia con la que aprendíamos a mirar atrás era el elemento clave que nos mostraba la realidad de las cosas. Nos enseñaba a obviar lo falso para fijar la mirada en lo verdadero. Y la verdad no es la narración del suceso, la verdad es el hecho en sí.

Hoy estamos desvalidos frente a todo, frente a nosotros mismos. Ayer se presenta una chica en televisión, es profesora de Historia, dice con orgullo, habla de un libro sobre canción, y cuenta y narra vidas de artistas valientes, ellas, que se atrevieron con letras subversivas allá por los convulsos y peligrosos mitad de los noventa. Paro el reportaje. Ha dicho cincuenta, me falla el oído, pienso. Vuelvo al punto del error, no, la seguridad con la que pronuncia noventa me paraliza. No es que invente la historia, porque los noventa no han conseguido entrar aún en el pretérito perfecto, son un pretérito imperfecto que dura aún en el tiempo y donde atrevido no era ni volar en parapente. En el 93 mi portátil ya se podía conectar a internet allá donde lo hubiera, claro. Me sorprendo y tiemblo. Hemos perdido la perspectiva. La desprotección es absoluta. Que nos cuenten la milonga que quieran y la mojaremos en el café de la mañana. Vuelvo a Jorge Guillén: "Miro hacia atrás, hacia los años, lejos, / y me ahonda tanta perspectiva/ que del confín apenas sigue viva/ la vaga imagen sobre mis espejos".