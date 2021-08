¿Estamos ante un Plan de Saneamiento privado?

Ensimismados con el árbol de Tokio y el de la penuria de LaLiga se nos está yendo vivo el bosque del fútbol, el todos contra todos de la competición doméstica. Los equipos ensayan casi en la clandestinidad y resulta que en nueve días ya estará el toro en plaza. ¿Y qué toro será el que salte al ruedo? ¿Será el de la penuria que tiene al fair play financiero como espada de Damocles sobre todas las cabezas o surtirá efecto el maná que buscó Tebas?

¿Tendrá auténtico efecto maná ese crédito que buscó Tebas y que tan calladito se tenía? 2.700 millones del ala procedentes de un grupo inversor titulado CVC son muchos millones, aunque no sé si suficientes para sanear nuevamente el fútbol español. Ya hubo dos planes de Saneamiento y el primero no sólo no arregló nada sino que generó esa Ley de Sociedades Anónimas que tan nefasta fue propiciando que los clubes cayeran en unas manos que no eran lo mejor de cada casa.

Con la ausencia de los dos colosos, ayer aprobó el fútbol profesional algo que ha de refrendarse en la Asamblea del 12 de agosto. Ha entrado esa posible macroinyección económica bajo el solemne título de "La Liga impulso" y el punto inquietante de esto es cuál será la contraprestación, de qué forma se saldará el asunto con dicho grupo inversor. ¿Y por qué no están en la pomada los dos colosos ni el Athletic, que son tres de los cuatro que sortearon ser sociedades anónimas?

La verdad es que esta millonada se ha recibido con alborozo y sí puede tener un lado positivo, que la Liga no se desvalorice más de lo que está. Nunca es tarde si la dicha es buena, pero si tan buena operación es, bien podría haberse realizado con el tiempo suficiente que hubiera permitido hacer una pretemporada con los mimbres deseados. Esperemos que sea para bien y no un nuevo Plan de Saneamiento que no se sepa cómo liquidarlo. Al menos no sale de la caja común.