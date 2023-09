Qué se creen que son estos ineptos que tanta importancia se dan? El político es un servidor público cuya tarea es hacer una gestión que mejore las condiciones de vida de los ciudadanos, cada uno de acuerdo con las ideas o convicciones que tenga, si las tiene, o que represente su partido, por encima de los intereses personales y partidistas. Esto no es un ideal, si no una utopía. Pero según los tiempos se puede estar más cerca o más lejos de él. En estos días, y de ello hace ya años, estamos lejos del ideal del político como honesto, eficaz y vocacional servidor público que sirve a los ciudadanos a través del poder que estos le han dado en vez de servirse a él mismo, primero, y a su partido, después.

Si quieres saber quién es fulanito dale un carguito, dice el refrán. “Allí donde esté tu tesoro, estará también tu corazón”, dijo el Nazareno. “Sábete, Sancho, que no es un hombre más que otro si no hace más que otro… Has de poner los ojos en quién eres, procurando conocerte a ti mismo, que es el más difícil conocimiento que puede imaginarse. Del conocerte saldrá el no hincharte como la rana que quiso igualarse con el buey”, dijo Alonso Quijano.

Sabemos quiénes son gracias al carguito ejercido al precio que sea o apetecido con torpe avidez. Sabemos dónde está su corazón porque no ocultan dónde está su tesoro (se agarran al poder o aspiran a él cual Gollum, más degradados cuanto con mayor avidez se aferran a él o lo ansían, y no precisamente para ponerlo al servicio de los ciudadanos). Se hinchan como ranas que quieren igualarse con bueyes. Por eso quienes los han hecho lo que son, votándoles, tienen derecho a decirles, ¿qué os creéis que sois, ineptos, si no nuestros servidores cuya única tarea es mejorar nuestras condiciones de vida, defender y ampliar nuestros derechos y libertades, facilitar la igualdad de oportunidades, defender la Constitución y hacer posible el cumplimiento de los derechos en ella reconocidos, pero nunca alcanzados?

Sí nos representáis, que nunca he compartido el lema de los populistas. ¡Pero qué malamente lo hacéis! Que un país tenga como proyecto de futuro a Sánchez cogobernando con Sumar y el lastre-apoyo de Bildu, ERC y Junts, o a Feijóo con el lastre-apoyo de Vox, marca uno de los más bajos momentos de nuestra democracia.