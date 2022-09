Putin amenaza más

Esta semana se ha producido un nuevo hito en la escalada bélica a la que nos tiene sometidos Putin desde febrero, cuando comenzó la invasión y la agresión unilateral a Ucrania.

Putin ha iniciado una movilización parcial que pretende incorporar 300.000 nuevos soldados reclutados de la población general, reservistas y antiguos militares. Además, amenaza con utilizar armas nucleares para continuar con sus aspiraciones bélicas. Y nos dice que no es un farol.

Es evidente que estamos ante un escenario enormemente preocupante y, de hecho, los líderes mundiales no descartan ningún escenario. Ni siquiera el peor que sería el inicio de una tercera guerra mundial aunque pronosticar escenarios de desastre no deja de ser un ejercicio de futurología que no está exento de dificultades y es algo sobre lo que a nadie nos gusta pensar. Pero hay que estar preparados para lo peor.

No obstante, lo prioritario es trabajar intensamente para evitar una escalada de mayor riesgo y confrontación. Y eso requiere un esfuerzo coordinado desde el conjunto de países occidentales para ofrecer una respuesta disuasoria eficaz no solo en lo militar sino (quizás con mayor énfasis) en lo dialéctico. La unión de todos los países en relación a este conflicto haciendo frente a Putin, es algo fundamental.

Y en lo que se refiere a las consecuencias que, como mínimo, ya estamos observando en relación a los cortes de gas y al encarecimiento de este producto y del petróleo, sabemos que ello condiciona en buena medida la escalada inflacionista de la cesta de la compra. Por eso, es exigible una respuesta en nuestro país coherente con la respuesta europea (algo que ya hace el Gobierno) y una respuesta con amplio consenso político en España (algo a lo que se resiste el PP).

Si nuestra respuesta a nivel internacional es coordinada y unida y si, a nivel nacional, es acordada y consensuada, podremos afrontar con mejores expectativas el negro panorama al que estamos abocados. Quienes se salgan de ese enfoque, poco ayudarán a nuestras sociedades. Y habrá que reclamárselo y censurarlo, porque son momentos para estar a la altura.