El sistema de bienestar en el que nos movemos tiene como pilares, entre otras maravillas que solo disfrutamos desde hace pocas décadas, un sistema educativo más o menos gratuito y universal o de obligado cumplimiento para la población joven, y un sistema sanitario más o menos gratuito y universal y de obligada asistencia para todos pues la salud ya se sabe que en algún momento acaba por resentirse.

De la preocupación por lo primero podremos hablar otro día, aunque sabemos que nuestra clase política siempre anda muy preocupada por la educación, y como muestra clara es que las leyes educativas cambian continuamente y siempre para mejorar, claro. No vamos a generar más problemas entre los jóvenes exigiéndoles más esfuerzo de lo mínimo necesario, que bastante tienen con estar pendientes de todas las distracciones que les llegan con las nuevas tecnologías. En todo caso sus problemas de juventud ya sabemos que se curan con el tiempo que es la mejor medicina para esos accesos juveniles.

Pero lo de la salud, que no mejora con la edad sino que va a peor, eso sí es un problema. Puesto que parece vamos saliendo definitivamente de la pandemia vírica que nos ha traído de cabeza en los últimos tres años, ahora se están recuperando todas las viejas problemáticas que parecen achacar a nuestro sistema sanitario. Oigo, veo y leo por todos sitios que la salud es un desastre, que si las citas previas por acá y por allá, etc., etc.

Pues oigan para que no digan, les voy a decir que el SAS se preocupa mucho por mí, bueno por mi media naranja con la que llevo unido ya va para treinta y pico años, que su salud es la mía. Lo que les digo: el SAS está muy preocupado por su salud colón rectal y para evitar problemas le ha recordado que debe volver a realizarse las pruebas de detección de lo del colon y el recto, que siempre es mejor prevenir que curar. Y tan preocupado parece que le ha remitido ocho veces la misma carta. O sea se ha gastado, todo en papel ecológico libre de cloro, 8 folios y 16 sobres (8 de la carta y 8 para enviar la respuesta) para recordárselo. Todo un detalle para la salud de mi mujer y para el medio ambiente. Imagino que con enviar una sola respuesta será suficiente, pero a lo mismo no se dan por enterados. Vale (nos mantenemos sanos).