Casi se les pasa el plazo -o lo dejan pasar…- para interponer el recurso ante el TS para que la AESIA no vaya injustamente a La Coruña…, una Granada abandonada, sin proyectos, sin futuro, sucia, degradada, grafiteada, con árboles talados masivamente… en fin, una ciudad perdida, pero no en su acepción romántica, sino perdida en un pasado decadente que cada día la aleja más del esplendor de ciudades cercanas y lejanas.

Y es que, cuando no se riega la planta, o se riega poco, mal y tarde, la planta se seca, y nuestra 'planta' lleva sin regarse 40 años.

Promesas imposibles que ni a nuestros políticos interesan, proyectos inviables, demenciales o a tan largo plazo que quedarán olvidados en algún cajón, son las únicas ocurrencias de un Consistorio cuyo único afán es idear cómo y cuántos van a sobrevivir tras la debacle local que les espera el 28-M por el 'efecto Sánchez', aunque, si pierden votos, no toda la culpa será de su despótico jefe, que aquí se lo están ganando a pulso. Demasiado generoso ha sido el CIS andaluz al vaticinarles 9-10 concejales en Granada.

Las demandas ciudadanas discurren por derroteros bien distintos de tantas promesas electoralistas -de pronta amnesia post electoral-, y raramente son atendidas por los políticos locales de turno. Los granadinos estamos más que acostumbrados al stand by local y territorial que aquéllos llevan practicando durante estos desdichados 40 años, ya que poco ha avanzado la postergada Granada con los dirigentes que le han tocado en desgracia.

Pero el stand by local que padece Granada tiene también responsables autonómicos y nacionales, véase la socialista 'Andalucía imparable', imparable para Granada, pero hacia atrás, porque nuestro retroceso ha sido objetivamente imparable.

En esta línea de ostracismo, como Granada no pinta nada, casi no protesta nada, casi no reclama nada…, no es de extrañar que estemos arrinconados en el más profundo stand by local.

Aunque se afanen en prometer lo contrario -y más a las puertas de las urnas-, para nuestros políticos Granada sólo merece el stand by, lo cual es un hecho constatado. No hay más que mirar a Sevilla o Málaga para comprobar que Granada is different, pero different para más pobre, menos dinero, menos progreso, menos prosperidad…

Granada necesita urgentemente ciudadanos verdaderamente comprometidos con su desarrollo, y no políticos doblegados a los deseos de sus partidos o jefes, para conservar sus sillones o recolocarse donde les dejen. Gentes que luchen por llevar a Granada a dónde se merece estar y salga definitivamente del stand by local.