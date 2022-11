Me aburro. ETA. Soberanía del pueblo catalán. ETA. Soberanía del pueblo catalán. ETA... Habla Feijóo y la banda sonora de fondo no es otra que ETA. Soberanía del pueblo catalán. Me aburro. Escucho a Cuca Gamarra y lo que suena es ETA. Soberanía del pueblo catalán. No importa que ETA sea cosa del pasado, para Feijóo sólo es necesario olvidar el pasado de Queipo de Llano, y aún menos les importa la soberanía del pueblo catalán. Se agradece que el reiterado hasta la saciedad "Venezuela" haya perdido fuelle. En cualquier debate sobre cualquier problema, ETA. Soberanía del pueblo catalán. Me aburro. El gorgojeo que emiten como consigna los miembros del PP, ya se trate de la maltrecha economía, ya sea el debate sobre la sanidad o la educación, el empleo... ETA. Soberanía del pueblo catalán... Los que pactan con el fascio que enarbola Vox rompen pactos con rúbrica y llaman 'ley Bildu 2' a la ley del 14 de Julio que el Congreso aprobó por mayoría para reformar el CGPJ. Con una falsa dignidad dan la espalda a cualquier pacto con el gobierno acusando a sus miembros de amigos de los etarras y de los sediciosos. Y todo se ralentiza: la economía, el empleo, la sanidad... Por lo bajini, con una voz mucho menos clara que la que grita ETA. Soberanía del pueblo catalán, imponen voluntades, con sutil maestría, haciéndose con el poder sin ostentar el poder. Fuera la ley de renovación del Tribunal Constitucional, sin interesarles ni la Constitución, ni el estado de derecho, ni la soberanía popular, esta última es la que menos. En el 2013 el PP ganó las elecciones y el Constitucional pasó a tener mayoría conservadora. Tres magistrados conservadores, uno progresista. El resto de los partidos acataron la decisión del pueblo. Hoy, debería haber tres magistrados progresistas, frente a uno conservador, y el PP, define lo que democráticamente tendría que haber ocurrido como "asalto del Gobierno al Constitucional", pero es el PP el que se mantiene atrincherado en el CGPJ y tiene secuestrado al único organismo que resuelve los recursos de inconstitucionalidad, el Tribunal Constitucional, el que puede anular leyes por mucho que hayan sido aprobadas en el Parlamento: reforma laboral, ley del aborto, ingreso mínimo vital... Romper pactos no es de caballeros, pero ya se sabe, ETA. Soberanía del pueblo catalán. "Esto es política" contesta González Pons a la pregunta "¿de verdad vais a romper el acuerdo?". El término política está íntimamente ligado a los asuntos públicos y al PP sólo le interesa lo propio, los asuntos privados. A los ojos de Estados Unidos y del resto de Europa no es cool vestir de verde ni empuñar armas para imponer mandatos.