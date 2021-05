Hoy nos visita el presidente Sánchez. Quiere recorrer las instalaciones de Rovi donde se fabricará el principio activo de la vacuna de Moderna que volverá a posicionar a Granada en el mapa biotecnológico mundial. Un viaje de autobombo para vigilar de cerca el cortijo de las primarias socialistas andaluzas. Por el contrario, a este personaje le importa realmente un bledo levantar el estado de alarma y no acordar una ley de pandemias que de amparo legal a las comunidades autónomas para seguir luchando contra el virus. Viene a darse un baño de masas por el feudo socialista andaluz. Aunque como está el patio, tal vez se lleve una de pitos y abucheos como cuando fue a ejercer su derecho al voto el pasado 4-M, donde el socialismo madrileño salió trasquilado, además de la coleta de Pablo Iglesias.

Hasta el propio Revilla, presidente de Cantabria, ya dijo en La Sexta "cuidado con este personaje" o como lo definió el escritor Pérez-Reverte "es un killer que los ha matado a todos, y a los que no ha matado los va a matar".

Ni siquiera el 46 comandante en jefe de Estados Unidos, Joe Biden, justifica a Pedro Sánchez. Lo califica de autor de los ataques a la prensa libre española por celebrar la fiestecita de Irene Montero del 8-M escondiendo los datos de la pandemia que ya asolaba a este nuestro país, llamado España. Y eso que, para nuestro presidente, lo distinguía de héroe de la democracia en contraposición al "malvado" Trump. Es público y notorio que nuestra cara ante el mundo no va a ayudar a la recuperación económica y muchos menos a recibir los fondos europeos tan manidos por Sánchez. Fuera de nuestras fronteras se nos ve como una nación sometida en sus libertades por un grupo de socialistas traidores y comunistas con mucha hambre de dictadura, su absolutismo.

Sánchez se ha instaurado en "el no es no". Su soberbia y arrogancia están provocando que pasemos del estado de alarma a la alarma del Estado. La responsabilidad es del Gobierno y no de los ciudadanos que estamos hartos de sus mentiras. Este personaje es un cínico de manual. Con descaro y sin vergüenza nos vende que estamos en la senda de la recuperación cuando tenemos seis millones de desempleados en España. Suya y sólo suya será la responsabilidad de lo que pase. Hechos, no palabras.