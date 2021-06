¿Hay alguien pensando en Granada?

El otro día metí la pata. Y en público. Moderaba un encuentro sobre Transformación Digital y tenía al presidente de la Cámara de Comercio de Sevilla sentado en la mesa junto al de Málaga. Los periodistas no dejamos nunca de serlo: había que sacar el tema de la rivalidad. De la Andalucía de los reinos de taifas a la política de los agravios y la deslealtad. Fue un guiño en el arranque que casi se come el debate.

Les resumo: Paco Herrero reconoció la "envidia sana" con que en Sevilla se mira ya el despegue y liderazgo de Málaga y Sergio Cuberos apenas necesitó unos minutos para callarnos a todos. A oriente y a occidente. La receta es muy sencilla: ideas claras, inversión (todo en esta vida pasa por "poner dinero") y veinte años de trabajo duro sabiendo a dónde se va. Con estabilidad política de puertas adentro y un proyecto de ciudad alcanzable y reconocible hacia fuera. Con lucidez y mano izquierda para sumar a aliados estratégicos que acaban teniendo un efecto llamada (lo último de Google y Amazon no es ninguna casualidad). Con arrojo para arriesgarse y entender que la política también es una aventura empresarial (cuando lo fácil era seguir viviendo del turismo, Málaga decide dar un salto al vacío apostando por la cultura y la tecnología).

Todo comenzó hace veinte años cuando Paco de la Torre fue elegido alcalde por mayoría absoluta (y ahí resiste) pero el revulsivo se produjo cuando la ciudad perdió la carrera por la capitalidad cultural europea frente a San Sebastián. La tentación hubiera sido lamentarse y confrontar norte-sur pero decidieron todo lo contrario. Cura de humildad y a trabajar. El éxito de Málaga no se ha improvisado.

"¿Cómo va a competir por ejemplo Granada con un alcalde y su sombra gobernando toda una ciudad?". Fue una provocación, sí; pero solo pude callar.

En Granada tenemos una crisis de gobierno hoy, pero por lo que deberíamos preocuparnos es por las consecuencias irreversibles que tendrá en el medio y largo plazo. Nunca hemos dejado de ser una sucursal de las estrategias tacticistas de los partidos a nivel nacional, esa moneda de cambio con que estrenamos la etapa autonómica intercambiando sillones con Sevilla, pero nos creemos con derecho, razones históricas y fundamentos ¡para independizarnos! ¿Para liderar qué, con quién y para qué? Porque envidiamos el eje Sevilla-Málaga pero terminamos dando el espectáculo como en Murcia.

A Luis Salvador esta semana le han dicho de todo. Se han multiplicado los frentes con una consigna compartida (que dimita) pero ninguna salida constructiva como alternativa. Nadie arriesga; es mejor que nos 'caiga' la Alcaldía de un guindo antes que sufrir desgaste peleándola. ¿Hasta cuándo aguantará la presión? Casi dan ganas de decirle "Luis, sé fuerte". A la persona. Por muy camaleónico que sea y por mucho que esté maniobrando para buscarse una salida. ¿Para todos es legítimo y no para él?

No seamos cínicos: lo que está ocurriendo en el Ayuntamiento de la capital es para que todos renunciaran a sus actas. Todos. Del primero al último. Por acción y por omisión. Incluidos los que azotan la crisis desde la calle para hacer alcalde al suyo. Luis Salvador es el alcalde, está en el centro de la crisis y tiene en sus manos hacer lo que exigen sus adversarios: puede pactar y entregar el gobierno al PP dando por válido el relevo en mitad del mandato del 2+2 o apartarse y dejar que gobiernen los socialistas como lista más votada. Sin embargo, el instrumento de la moción de censura sigue ahí quemando entre las manos de los dimitidos (Sebastián Pérez y los dos concejales de Cs afines a Fran Hervías) y de toda la oposición. Tampoco ellos se ponen de acuerdo; las cuentas no salen.

Hasta Susana Díaz ha hecho campaña con la crisis de Granada en las primarias socialistas que se celebran este domingo. Lo hizo en el aburrido debate a tres del miércoles arrancando su intervención con una llamada a recuperar Granada para el PSOE. Pero sin despeinarse; sin exponerse a liderar una moción que les puede estallar con efecto boomerang. Ya sale el PSOE a "rescatar otra vez la ciudad" como dice una y otra vez Paco Cuenca.

Ni los partidos deciden en Granada, por mucha "independencia" que prediquen desde Madrid (en política siempre pesa más lo que callan que lo que dicen), ni la crisis de Granada es ya de Granada. Hace días que se habla de "Murcia 2" por las consecuencias que la guerra PP-Cs pueda tener en San Telmo, en Málaga, en Madrid y en los 200 ayuntamientos de toda España donde cogobiernan.

Vuelvo a mi debate con Telefónica sobre el papel de la digitalización y la tecnología en el futuro de las empresas. Sin darnos cuenta, donde más se está innovando estos días -hasta de disrupción podríamos hablar- es en Granada: un alcalde y un concejal están dispuestos a subir la persiana de la ciudad todos los días refugiándose en los funcionarios. ¡Cuidado con que no explote el experimento y nos terminen demostrando que el gobierno de los técnicos no es ninguna distopía!

Siendo honesta, confieso que me resulta difícil calibrar quién tiene más culpa de la crisis: los que se quedan y hacen un artificio de multiplicación (que se retrasen expedientes acabará siendo una anécdota) o los que fueron elegidos por los ciudadanos para que gobernaran en la Plaza del Carmen y se han ido a sus casas dándonos un irresponsable portazo. Mi pregunta va para todos: ¿hay alguien pensando en Granada? Para que cuando pasen, por ejemplo, otros veinte años no miremos con envidia a la ciudad de al lado (donde hoy ponemos Málaga y Sevilla tal vez tengamos que incluir a Jaén o Córdoba) y tengamos la ocurrencia de preguntarnos cómo hemos llegado hasta allí.

"¿Qué hacemos Luis? Dos años son muchos años…". Así saludó el consejero Bendodo a nuestro alcalde cuando se vieron este jueves en la presentación del Anuario Joly en Sevilla.

No hacer nada, con permiso de Rajoy, por muy bien que ahora le venga al PSOE, no puede ser una opción. No debería serlo.

Lo he escrito alguna vez: hay que saber llegar, pero la lección que no queremos aprender en España es la de saber irse; gestionar el cuándo y el cómo; asumir el precio. Tomar la iniciativa conlleva un riesgo. ¿Pero no iba de eso la política?

Lo último que me cuentan es que el Gobierno de España podría nombrar una gestora para hacerse cargo del Ayuntamiento de Granada. Que sin Junta de Gobierno Local no se puede estar mucho tiempo. ¡Quesin gobierno no se puede gobernar! En cualquier sitio, menos en Granada, sería una perogrullada...