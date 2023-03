Quienes me conocen saben de mi futbolera afición de la cual no me desdigo pero que con los años reconozco me va costando más justificar. Será verdad que cuando tu padre te llevó al campo de pequeño, en aquellos años en que esa era la única, o casi, forma de entretenerse, te inyecto algún tipo de droga, llamemos afición, y entrega a unos colores que van contigo de por vida. Con los equipos de 'provincias' muchos son los sufrimientos y pocas las alegrías, ¿nos lo van a decir a los aficionados del Granada?, que hasta tuvimos que ver por la tele, encerrados, la mejor temporada del equipo rojiblanco.

Más allá de esos colores, a lo largo de mi vida he sido seguidor del Bilbao, por aquello de que para mí 'el Chopo' Iribar era mi ídolo de infancia, luego me desilusioné cuando entendí que eso de que solo jugaran los de la tierra tenía un cierto tufillo de rh negativo. Admiré al Barcelona de Cruyff por aquello de llevar la contraria a todos mis compañeros de clase que eran más del Madrid. Y ahora cuando todo parece que se resume a eso de los clásicos entre esos dos equipos resulta que el club que se dice ser más que un club es el máximo exponente de las mentiras que se encierran en este deporte de masas.

Y volviendo a la infancia de esos chavales que sienten sus colores me gustaría saber cómo les van a explicar, los que dirigen ese club, que han pagado una millonada para que los árbitros fueran neutrales. ¿En verdad lo necesitaban cuando tenían la mejor plantilla y al mejor jugador del mundo?

Si realmente esa es su explicación, cabría afirmar que los dirigentes del Barcelona son unos enfermos mentales que creen en la conspiración del otro club (ya saben, el Madrid) y por supuesto que el resto de la liga española les quiere robar, siguiendo la línea de los independentistas catalanes que dicen que España les roba. Es así o ¿se esconde una corrupción similar a la que hay en muchos otros campos de la gestión pública y privada?

Yo afirmaría que lo que seguro han robado es la ilusión de muchos seguidores, muchos chavales, que se pueden preguntar si los, como mínimo, 65 euros que pagaron por una camiseta ha servido para pagar esas corruptelas o simplemente para que el árbitro fuera neutral. O eso o tendrán que creer que los aficionados somos realmente estúpidos. Vale.