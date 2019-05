La democracia Gargantúa

Hay que tener poca vergüenza para tender la mano a Vox un viernes, ofreciéndole pactos de Gobierno -lo que significa ministerios-, y cinco días después calificarlo de ultraderecha. Entre unas declaraciones y otras está el desastre de las elecciones. Pero una lógica y necesaria rectificación del rumbo no autoriza a decir como ha hecho Casado, insisto que sólo cinco días después de ofrecerle formar parte del Gobierno, que "en España sólo hay un partido de centroderecha: el PP" mientras Vox es "extrema derecha" y Cs "socialdemócrata disfrazado de liberal". ¿Entonces en Andalucía el PP gobierna con un partido socialdemócrata gracias a 12 votos de la extrema derecha?

Esto no es estrategia, es desvergüenza. Como lo es no dimitir después que el PP obtenga los peores resultados de su historia. Una poca vergüenza comparable a la de Sánchez después que el PSOE obtuviera los peores resultados de su historia en diciembre de 2015 -90 escaños- pese a que el PP perdió cuatro millones de votos, empeorándolo en junio de 2016 al descender hasta los 85. Supongo que el caso del "renacido" Sánchez animará a Casado, que los errores de Rajoy y los nueve meses con los que ha contado le servirán de coartada, y que a un mes del 26-M más vale seguir la recomendación de San Ignacio "en tiempo de desolación no hacer mudanza". Pero ello no quita que sus decisiones hayan sido erróneas, que los reajustes/purgas hayan despilfarrado talentos y activos del PP y que la táctica de escorarse a la derecha para que Vox no le quite votos ha fracasado.

No se puede enmendar el grave error del viernes con la declaración del martes. No se puede convertir en extremista a quien se ha tendido la mano. Si cree que Vox es la extrema derecha, ¿por qué le ofreció un pacto de Gobierno? Si no lo cree, ¿por qué ahora lo afirma? ¿Cuándo mintió, el viernes o el martes? Ya sé que este país comulga con ruedas de molino hasta el punto de haber votado mayoritariamente a Sánchez, tras una trayectoria de mentiras culminada con la exhibición del documento que atribuyó a la Junta, a sabiendas de que mentía, para acusarla que hacer listas negras. Este uso mentiroso de un documento bastaría en otra democracia con menos tragaderas para que dimitiera. En vez de eso ha ganado. Supongo que esto también anima a Casado a decir una cosa y hoy y mañana su contrario sin que tenga consecuencias. La nuestra es una democracia Gargantúa.