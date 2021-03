Por un feminismo en primera personal del plural

Hace unos días, la escritora Laura Freixas escribió un tuit sobre las personas transexuales que incendió las redes. El mensaje, que por razones obvias no se va a reproducir, suscitó la opinión de miles de tuiteros. Una usuaria dijo que estaba "totalmente fuera del debate" y que era "violencia". Se entiende que el tema es complejo, que hay muchas cosas que desconoce la sociedad. Eso sí, alejar el feminismo del movimiento plural que es y cargar contra personas que deberían tener los mismos derechos no está entre los objetivos de un amplio sector. Porque sin personas trans no hay feminismo.