¿Qué hace media 'Graná' en Nueva York?

Tan peligrosa como la desinformación, ese mundo de las fake que hemos identificado ya como uno de los cánceres más dañinos de nuestra sociedad, es la falta de transparencia. Tradicionalmente, las empresas son expertas en este juego de la opacidad -con información sesgada, parcial y lanzada a cuenta gotas- frente a unas instituciones públicas que llevan años haciendo un esfuerzo titánico -una cosa es la teoría y otra la práctica- para demostrar a los ciudadanos que rinden cuentas, que son de fiar y que no nos ocultan nada.

Hace varias semanas que, entre conversaciones cotidianas y sin importancia y cuestiones de trabajo, me doy de bruces con la misma pregunta: "¿Tú no vas a Nueva York?". Cuando pregunto "a qué" y "quién va", la respuesta se diluye: "Pues no sé a qué, pero parece que van políticos, empresarios y algunos medios. Va media Graná".

¡Diálogo de besugos y reincidente!

Más que periodismo de investigación, he tenido que hacer periodismo de bar. Y les sintetizo lo que he podido indagar: se trata una "misión comercial" de la Cámara de Comercio -será casualidad que se haga en unas fechas tan cercanas al proceso electoral para revalidar a Gerardo Cuerva como presidente- y acompañan a los empresarios un buen puñado de "autoridades" de la ciudad: representantes del Ayuntamiento (con el alcalde Luis Salvador a la cabeza), de la Diputación Provincial (con su presidente Pepe Entrena al frente) y de la Junta de Andalucía (con la presencia del delegado Pablo García). Otra casualidad, o más bien suerte encontrada, es que irán políticos del PP, del PSOE y de Cs (con lo que podrán defenderse, vigilarse y hasta taparse si surgiera la necesidad) justo cuando empieza a correr el reloj de la campaña para la repetición electoral de las generales el 10 de noviembre.

Algún número 2 (y asesores) se suman a la expedición y, si se trata de la misma iniciativa que hace un año sí se anunció para el mes de diciembre aunque finalmente no se llevó a cabo, no faltarán tampoco algún embajador de la Universidad, del Puerto, la Alhambra o del PTS. Entonces iba Paco Cuenca, relegado ahora a una dura bancada de la oposición en la que no termina de acomodarse, y participaban empresarios de los sectores más estratégicos de la ciudad y la provincia (del turismo y la agroindustria a la salud y la tecnología).

Precisamente Sabor Granada informaba la apuesta por la Gran Manzana a finales de agosto en una nota de prensa que se remitió a los medios: la plataforma que gestiona la Diputación avanzaba entonces la "multitud de actos de promoción" que se habían diseñado en la temporada de otoño para reforzar la marca y, justo en el calendario, se destacaba la adhesión a una "misión comercial en Nueva York junto a la Cámara de Comercio los días 30 de septiembre y 1, 2 y 3 de octubre".

Lo de Granada y Nueva York no es nuevo. Hace un año, aparte de la vertiente empresarial y promocional, se hablaba de "estrechar lazos" con la otra ciudad de Lorca -se había previsto una conferencia con la asistencia de algún portavoz de la familia- y de defender la candidatura local por el acelerador de partículas. En esta ocasión seguro que se pueden desempolvar las perchas de siempre -la excusa del acelerador se mantiene- y sacar nuevas como la de la Capitalidad Cultural.

De momento, lo que sabemos es que "media Graná va a Nueva York"… Y también lo saben por ejemplo, sin saberlo, los conserjes del Ayuntamiento: el alcalde lo dijo con absoluta normalidad este viernes cuando bajó del pleno por el ruido que había y los emplazó a analizar el problema de los ceses y verlos a la semana siguiente del "viaje". Ese viaje del que todos hablan sin decir nada. Y por el que a mí misma me han retrasado una reunión...

De momento, lo que tampoco sabemos es por qué se está llevando tan de tapadillo. A nadie le consta que haya un programa como tal -al menos mis indagaciones oficiosas han sido infructuosas- ni que se haya cerrado encuentros institucionales realmente importantes y justificados. Y lo más relevante, poco se sabe de cuánto cuesta y quién lo paga. Sin duda, una cuestión menor en una ciudad en bancarrota donde todavía resuena la forzada polémica de los Doritos y la grave operación contra la corrupción que en abril de hace ya casi cuatro años desalojó al equipo de Torres Hurtado de la Plaza del Carmen.

¿Los empresarios se lo pagan ellos y a los políticos se lo costeamos entre todos? ¿Quién asume el precio de los añadidos y de los dos medios afines (piensen mal y acertarán) que irán de observadores de la hazaña y seguro que nos informan con absoluta independencia y precisión?

Transparencia. Todas estas reflexiones, que se pueden ver como obligadas y necesarias tanto como infundadas y capciosas, tal vez las podrían haber disipado con algunas llamadas oficiales a algunos de los protagonistas. Pero no es un titular a cinco columnas abriendo el periódico lo que pretendía; no cuando se podía interpretar, además, que la crítica surge de quien queda al margen de la 'fiesta'... Y lo escribo (y pienso) con honestidad. Que unos se escondan no implica que otros no ejerzamos la absoluta transparecencia.

Transparencia. Al año siguiente de ser elegido alcalde, Torres Hurtado ya presidió una gran misión a Nueva York, incluida la puesta de largo del Premio Lorca en el Waldorf Astoria y, por supuesto, con polémica. Pero se anunció, se detalló y se llenó de contenido. ¿Estuvo justificado? ¿Mereció la pena el gasto y el desgaste? Al menos se afrontó con luz y taquígrafos.

Los viajes de los políticos, la actividad de los políticos, tiene mala prensa. Lo extraño es que todavía haya quienes se pregunten por qué. Y lo triste es que sigamos dando motivos a la gente, desde la vieja y la nueva política, para sospechar y desconfiar.