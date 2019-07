También hay integrismo científico

Tan malo fue que la religión se atribuyera poderes y saberes para opinar sobre la ciencia, pretendiendo explicar la totalidad a partir de la revelación, como si la Biblia fuera un compendio de todos los saberes espirituales y materiales, religiosos y científicos posibles, como lo es que la ciencia haga lo mismo opinando sobre religión y pretendiendo explicar la totalidad de la experiencia humana a partir de los saberes que le son propios. Pero mientras la religión ya no invade los terrenos de la ciencia, ésta no cesa de invadir los de la religión en una especie de integrismo científico. Ha sucedido con el premio Nobel de química Roger Kornberg, hijo de un premio Nobel de medicina. Vamos, que se ve que de casta le viene la inteligencia. Pero el hombre, aún con toda ella a cuestas, mete la pata al decir en una reciente entrevista: "La vida es química. El funcionamiento del cerebro se comprende tan poco que se tiende a asociarlo a significados mágicos o místicos. (…) Pero, al final, es química, aunque la gente se resiste a la idea. Muchas personas quieren asociar a sus propias experiencias algún significado especial, como la religión. Pero es química". Vamos a ver, señor premio Nobel, ¿qué tiene que ver que seamos solo química, o que se conozca tan poco el funcionamiento del cerebro, con la poesía de San Juan de la Cruz o la música de Bach, con la experiencia religiosa como un sentimiento personal nacido, no de la ignorancia y/o el miedo, sino de la lúcida convicción y reflexión interior. Química, claro que sí. Pero química en algunos casos expectante, adorante y orante. Química que intuye, sin dejar por ello de serlo, que es, puede ser o debería ser algo más que química.

Por otra parte, la ciencia necesita que la ética le ponga límites. Ciencia sin ética es el racismo colonialista darwiniano o la Alemania nazi. El ser humano es un animal simbólico en busca de sentido. Sobre eso se ha basado toda la historia de la cultura humana. Y de sus avances éticos. Y si me permite decírselo, señor premio Nóbel, que solo somos química ya se lo dijo Greta Garbo a Melvyn Douglas en Ninotchka allá por 1939 ("no existe el amor, solo químicas que se atraen"); y, en su versión musical de 1957, La bella de Moscú, se lo cantaba Cyd Charisse a Fred Astaire en la estupenda canción de Cole Porter "Its' A Chemichal Reaction, Thats All". Y nadie puede negar que dicho por Garbo o Charisse suena mucho mejor.