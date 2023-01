Ayer se celebró el día de la Toma de Granada, como lleva haciéndose desde hace 530 años. Este rito inveterado, arraigado en los granadinos desde hace medio milenio, intenta ser reventado cada año por 8 miembros y 3 banderas de ese partido marginal independentista y ultraizquierdista llamado Nación Andaluza, que todos juntos caben en dos taxis, incluidos los taxistas.

Pero no podrán acabar con esta celebración ancestral por más que lo intenten, porque forma parte de la idiosincrasia granadina desde que, muy a su pesar, los Reyes Católicos entraran en Granada y ésta pasara a formar parte de la Corona de Castilla.

No podrán con la Toma porque fue un hecho histórico de suma importancia en la Historia de España y de Granada.

No podrán con la Toma porque miles de granadinos se agolpan cada año, y ayer no fue una excepción, a lo largo de todo el recorrido tradicional de la celebración para participar de la misma.

No podrán con la Toma por su arraigo en el pueblo granadino, que, con sentimiento y emoción, lo transmite de generación en generación desde hace más de 500 años y forma parte del patrimonio cultural inmaterial de Granada, los granadinos y España.

No podrán con la Toma porque ayer fui testigo precisamente de eso, de cómo los padres les enseñan a sus hijos el ritual en el que el pueblo participa y qué deben contestar, para que los niños lo aprendan desde pequeños, como se ha hecho desde 1493.

No podrán con la Toma, aunque algunos medios sólo les den pábulo a esos cuatro gatos reventones y no a los miles de granadinos celebrando su tradición ancestral.

No podrán con la Toma, aunque determinados partidos prentendan imponer un relato ideológico falso sobre una realidad histórica incontestable. En todos los países se enorgullecen de su pasado, excepto en España, pero no porque los españoles no nos enorgullezcamos de él, sino porque quieren prohibírnoslo.

No podrán con la Toma porque los granadinos la vivimos intensamente, con sentimiento granadino y español, por más que nos llamen fachas, o nos insulten los promotores de la manipulación ideológica falsa que intenta poner la Historia a su servicio político.

¿Por qué media España puede celebrar fiestas de moros y cristianos -que escenifican batallas entre dos bandos, con sometimiento de uno de ellos- y muchas son incluso patrimonio cultural inmaterial, y en Granada no se puede celebrar una rendición pacífica y pactada?

No podrán con la Toma porque Granada y los granadinos no lo permitiremos. Llevamos 530 años celebrándola.