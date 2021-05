Todo para el pueblo, pero sin el pueblo

Parece ser que a Pedro Sánchez se le ha olvidado cuál es nuestra forma de Estado. Sus maneras parecen más propias del Despotismo Ilustrado que caracterizó al gobierno de la Monarquía absoluta del antiguo régimen durante gran parte del siglo XVIII. Es cierto que en nuestra Monarquía "el Rey reina, pero no gobierna", pero ello no obsta a que, como Jefe del Estado, asuma la relevante responsabilidad de ser el garante de la "unidad y continuidad de la Patria". Según el artículo 62 de la Constitución Española, que recoge los poderes del Rey, es el monarca quien concede el indulto, considerada una medida de gracia. ¡Y menuda gracia! En última instancia debe ir firmado por S.M. ¿Se imaginan el trago de don Felipe estampando su firma en el Real Decreto? Pero claro, Zarzuela sentencia: "Al Jefe del Estado no le corresponde hacer consideraciones políticas sobre nada".

Por todos es conocido que la Sala Penal del Tribunal Supremo ha informado negativamente la concesión de cualquier forma de indulto -total o parcial- y la propia Fiscalía dictamina en su informe que el indulto "no se trata de una medida prevista para satisfacer intereses políticos coyunturales" como quiere hacer Sánchez para aferrarse a Moncloa con su cinismo característico. Hasta el propio Felipe González rechaza los indultos: "Yo no lo haría". No me extraña que lo haya acusado de querer instaurar una "republiqueta" en colaboración con los doce golpistas condenados por sedición. Es cierto que los informes del Supremo y Fiscalía son preceptivos, pero no vinculantes por lo que el Gobierno tiene la última palabra. Mientras tanto, el ministro de Justicia, un juez metido a politicastro, nos pide que los indultos del procés catalán se vean "con naturalidad". ¡Mandat opus! O como diría el que fuera presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo, ¡Manda huevos!

Está claro que lo único que persigue Sánchez es dar estabilidad a su Gobierno a costa de utilizar los indultos como pago a los independentistas para mantenerse en el poder. Indultar a aquellos que a día de hoy siguen mofándose de lo que hicieron y avisan que volverían a hacerlo sin mostrar el más mínimo arrepentimiento. Dieron un golpe al Estado, atacaron nuestra Constitución, se burlaron de nuestra democracia y de todos los españoles. Señor Sánchez, defender la unidad nacional no es revancha. Hechos, no palabras.