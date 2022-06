¿Y si 'tontopollas' estuviera en el diccionario?

A ver, Feijóo, con acento en la primera o, que hasta para eso eres raro, yo he estado en Finisterre y allí la puesta de sol de la que tu presumes no es para tanto. Hace poco terminé el Camino de Santiago en ese cabo y comprobé que el atardecer de allí nada tiene que ver con el que se contempla desde el mirador de San Nicolás. Me atrevería a decir que incluso el de La Herradura es infinitamente mejor. Pero, claro, cada uno ve lo suyo mejor que lo ajeno. A ver, Fijóo, con acento en la primera o, reconócelo, decir el otro día en el mismo mirador de San Nicolás que la puesta de sol de Finisterre es mejor que la de allí, fue una cagada, la salida de alguien que cree que lo suyo siempre es lo mejor. Puede que lo sea, pero no está bien fardar de ello en el sitio desde que Clinton dijo que era la vista más bella del mundo. Luego, Feijóo, con acento en la primera o, te expones a que te digan lo que te ha dicho el socialista Pezzi, que eres un 'tontopollas'. Verás, Fejóo, con acento en la primera o, por si no lo sabes, la palabra 'tontopollas' aquí en Granada es muy rotunda y explícita. Ya lo digo yo en ese ensayo sobre la palabra 'polla', una palabra que siempre nos sale a los granadinos por eso de tener dicho órgano siempre en la boca (la palabra, se entiende). En otros sitios de España se dice tonto del culo, tonto del bote o tonto de remate, pero aquí nos gusta decir 'tontopollas'. Los más puristas suelen decir 'tonto de la polla', pero los que no tienen tiempo y les gusta las contracciones dicen 'tontopollas', que significa más tonto todavía, el culmen del tonto. Sabrás Feijóo, con acento en la primera o, que hace diez años el Bloque Nacionalista Gallego reivindicó que en el diccionario de la Real Academia de la Lengua se quitara la palabra 'gallego' como sinónimo de 'tonto'. En Costa Rica llamar 'gallego' a una persona es llamarle tonto, de ahí que quitara esa acepción del diccionario. A mí me parece bien porque los gallegos me caen muy bien, pero el otro día, Feijóo, con acento en la primera o, viniste a Granada para demostrar que quizás la Academia se equivocó al erradicar ese sinónimo. Depende, como decís vosotros. Los granadinos, por nuestra parte, ya hemos pedido que la Real Academia incluya la palabra 'tontopollas' en su diccionario.