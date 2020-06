En tre 'clúster' y descapitalizaciones

Ya está aquí la "nueva normalidad", calificativo tonteras supongo que surgido de Iván, el ideólogo de cabecera de Sánchez, y que poco se asemeja a la anhelada normalidad real, solo esperada tras la preceptiva vacunación de todos, excepto de Miguel Bosé, empecinado en que la inyección del ansiado elixir de los nuevos 20 nos inoculará microchips para controlarnos.

Y en esta nueva estupidez que nos envuelve, entre colones caídos, chúrchiles blindados y fray juníperos derribados, el consejero de Salud de la Junta andaluza, el que confiesa haber llorado "por las esquinas" con esta terrible crisis sanitaria, y que, si supiera el futuro sobre el coronavirus, sería "premio Nobel", ahora ha declarado que se ha detectado en Granada un "pequeño clúster" de contagio por coronavirus.

SÍ, un clúster, pequeño, pero clúster…, o sea, lo que sería un rebrote en castellano, aunque el consejero de "la mechá" se resista a llamarlo como tal. El problema es que esta nueva "normalidad" sólo nos está trayendo "desfases" y clústeres en toda España, y en los últimos días también en Granada, Churriana, La Malahá, La Zubia, Las Gabias y Pinos Puente, Polopos y Cenes, y mucho me temo que vamos a retroceder como los cangrejos en esto de las fases, en un estado de alarma resucitado y eternizado.

Pero los clústeres no son la única anormalidad con la que la Junta andaluza se está despachando en los últimos tiempos, porque la descapitalización que pretende hacer de 43 de los 48 millones de ahorro de la Alhambra es de nota -otro tanto le espera a la UGR-. Una "falta de respeto y un ataque sin precedentes", según Teresa Jiménez. Pero que los granadinos, dejando ideologías aparte, no podemos consentir, debiendo aunar nuestras fuerzas para que esta tropelía no se consume.

Hace unas semanas ya avisé de que este Gobierno andaluz que no representa a Granada, mediante su taimado Acuerdo de 18-5-2020, iba a vaciar la hucha de los ahorros generados en la Alhambra durante 40 años, bajo la excusa de necesitan dinero para atender la emergencia que vivimos, cuando de Europa van a venir unos fondos millonarios para tal contingencia.

Los granadinos no podemos permitir que salga un euro de la hucha de la Alhambra, que sólo a ella pertenece, como fondo de reserva para afrontar imprevistos, ni tampoco que Sevilla lo utilice para cosas distintas a su finalidad legal.

Está visto que Andalucía sólo se acuerda de Granada para acabar con las huchas granadinas.

Necesitamos una Granada libre de clústeres y de descapitalizaciones.