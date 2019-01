Que viene el coco Vox

Me pareció preocupante la fuerte emergencia del populismo de extrema izquierda con Podemos. Recuérdese el alto número de diputados que lograron en tan poco tiempo; y que en algunas de sus variantes lograron el gobierno, entre otras, de las dos mayores ciudades de España.

Me pareció peligroso para la estabilidad democrática la alianza entre los independentistas conservadores y republicanos con los antisistema que les permitió hacerse con la Generalitat frente a los partidos constitucionalistas. Y los hechos lo confirmaron provocando la más grave crisis -aún abierta- vivida por España tras el 23-F.

Me pareció preocupante que el PSOE se apoyara en Unidos Podemos, Bildu, ERC, PDeCAT o PNV para ganar la moción de censura y convertir a Sánchez en presidente. Estamos hablando, no se olvide, de pos, filo o ex etarras y de golpistas.

Y me parece preocupante que Vox haya logrado 12 escaños en Andalucía convirtiéndose en el apoyo -pequeño pero imprescindible- para que un gobierno formado por PP y Ciudadanos releve a los socialistas en la Junta. Se trataba de que el mal menor del apoyo de Vox hiciera posible el bien mayor de la ventilación de la Junta tras casi cuatro décadas durante las que los socialistas -escándalos de corrupción aparte- no han sido capaces de sacar a nuestra región del furgón de cola en cuestiones esenciales.

Pero esto último me parece menos preocupante que los tres casos antes citados. No se me alcanza por qué se considera lícito e incluso positivo (¿un resabio frentepopulista?) que los socialdemócratas pacten o se apoyen en la extrema izquierda populista, los independentistas golpistas y los filo etarras; mientras se considera casi un atentado contra la democracia y los derechos de los ciudadanos que conservadores y liberales se apoyen en la extrema derecha populista para formar un gobierno en el que esta no entrará. ¿Representan un peligro mayor los 12 escaños de Vox en un parlamento autonómico que los 45 de Unidos Podemos, los 12 de En Comú Podem, los 9 de ERC y Compromís, los 5 de En Marea y los 2 de EH Bildu en el nacional?

En todo caso en las democracias unos vienen y otros van, unos pierden elecciones y otros las ganan. Y no pasa nada. O no debe pasar nada. Salvo que se trate de golpistas que atenten contra la Constitución. Y esto, de momento, no lo ha hecho ni Podemos ni Vox por preocupante que a algunos nos parezca su emergencia