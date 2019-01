El vuelo 283

Hace unos meses el ministro de asuntos exteriores, Josep Borrell, trataba de convencernos que los misiles que vendíamos a los saudíes no mataban a los niños, tan solo a los guerrilleros. Ahora desde la presidencia del gobierno se nos comunica que el vuelo privado de Pedro Sánchez y Begoña Gómez al festival de música de Benicasim, en Falcon, y con apertura de aeropuerto de Castellón incluida, ha costado casi 283 euros. Evidentemente no podemos malpensar que todas estas noticias sean mentira, porque cuando uno engaña a los que les prestan los votos, el resultado puede ser peligroso. Por tanto, hemos de suponer que todo es correcto y que estos son las nuevas e impresionantes ofertas aéreas con las que a partir de ahora nuestro gobierno quiere obsequiar a su pueblo.

Recordemos que en 1985, el entonces presidente Felipe González decidió dedicar unos días de pesca a borde del buque Azor, antiguo yate de recreo del dictador Franco. Para ello se llevó a su hermana, a su cuñado y a su esposa, siendo esta última trasladada en helicóptero militar a Portugal para hacer todos juntos la ruta desde Lisboa a Ayamonte. Lo que se dice un viaje por todo lo alto. Al ser preguntado, González dijo que el Azor nos pertenecía a todos, por lo que algunos españoles solicitaron su uso vacacional de inmediato. Evidentemente el yate fue retirado, subastado y finalmente desguazado.

Por tanto, y parafraseando a dichos españoles, es el momento de pedir el Falcon para poderse ir de vacaciones. Toda familia puede hacer cuentas y, con esta ganga, sale mucho más barato irse en vuelo privado a cualquier lugar de España que en el propio vehículo. Es de suponer que la subida del gasoil, que afecta a gran cantidad de españoles, debe haber coincidido con una bajada radical del queroseno para aviones de lujo, por lo que podríamos ahorrar mucho, aunque contaminásemos mucho más. Después de esta oferta de 283 euros habría que decir al presidente irlandés, que ha volado con Ryanair para pasar sus vacaciones en Canarias pagándoselo de su bolsillo, que le ha salido muchísimo más caro que a nuestro presidente. Por ello cabe recomendarle que use Falcones militares españoles, que son bien baratitos, y no malgaste el dinero que le pagan los irlandeses de sus impuestos. Y como diría el escritor exiliado español Max Aub: "Tal vez, cuando los hombres sepan que el engaño no sirve, mejore la condición humana".