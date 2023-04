Hace unas semanas estuve ingresada en la 1ª Planta, Unidad de Oncoginecología, del Hospital Maternoinfantil de Granada, en el Hospital Virgen de las Nieves, y me gustaría compartir la experiencia. Soy trabajadora sanitaria y conozco de cerca el compromiso, dedicación y cuidado con el que se entregan los profesionales de la salud en la atención de sus pacientes. A ello sumo la experiencia como paciente oncológica desde hace meses, recibiendo tratamiento y cuidados en las unidades de Oncología, Hospital de Día, Radiodiagnóstico, Cirugía Plástica, etc. Pero la atención recibida en la planta de Oncoginecología sobrepasó mis mejores expectativas.

La profesionalidad y experiencia del equipo médico de 'Oncogine' es indiscutible y constatada por los resultados en salud y tasas de supervivencia. La confianza que tenía en su buen hacer quirúrgico, amabilidad y accesibilidad ha quedado demostrada durante mi asistencia. A su altura están el resto de profesionales de Quirófano y Reanimación, así como los de enfermería de la planta 1ª, todos ellos con alto nivel de conocimientos y experiencia. Además, en la atención, se percibe la magnífica integración, confianza y trabajo en equipo entre los trabajadores, especialmente entre el personal de enfermería y el facultativo. Pero la mayor sorpresa durante este ingreso ha sido la atención exquisita, profundamente humana, por parte del personal 'no médico' de la Planta 1ª del Hospital Maternoinfantil (Oncoginecología). Destaco especialmente el trato de enfermeras/os, técnicas/os en cuidado auxiliares de enfermería (aunque me gusta más el antiguo nombre de auxiliares de enfermería, pues es lo que hacen y a la perfección, 'auxiliar' a las pacientes) y también el de los/as profesionales del Servicio de Limpieza.

Durante las 24 horas del día, me he sentido atendida, vigilada, cuidada, mimada por personas que transmiten su alegría, esperanza, fortaleza y ánimo, al mismo tiempo que realizan su trabajo. Mientras te atienden, cada cual con su tarea, igual te cantan una canción, cuentan un chiste 'maravilloso, maravilloso', relatan experiencias personales de superación o aprendizaje, recomiendan libros o películas y asesoran sobre actividades de promoción y mejora de la salud, que ellas/os mismos practican, tan variadas como senderismo, participación en agrupación coral, yoga, meditación o biodanza (¡ni siquiera me sonaba este nombre!), entre otras. Todo ello en pro de contribuir a la recuperación de la salud, la energía y el ánimo de sus pacientes y, sobre todo, conscientes de nuestra vulnerabilidad, la mayoría mujeres en tratamiento de procesos oncológicos.

Supongo que, además del mérito individual de estos/as profesionales, en contacto directo con las pacientes, los/as responsables de esta Planta/Unidad (Jefe de Sección y Supervisora de Enfermería) también tienen que ver con las habilidades y actitudes de las personas que en ella trabajan. A ellos les pido que transmitan a todos y cada uno de los profesionales este reconocimiento y agradecimiento a su labor diaria, cuidada y discreta, de trato igualitario para todas sus pacientes, sea cual sea su edad, patología o condición. Labor diaria HUMANIZADA, en toda la extensión del concepto en salud, y, quizás, no suficientemente conocida por el resto de profesionales del Hospital, equipo directivo o, incluso, ellos mismos.

Desde mi alta hospitalaria, se me escapa un grito, que quiero ofrecer a toda la sociedad granadina para que se sume, pidiéndole que cuide sus instituciones sanitarias y valore la atención que nos prestan y de la que debemos sentirnos especialmente orgullosos, como lo estoy yo ahora. Y el grito es: ¡¡¡VIVA EL EQUIPO DE ONCOGINECOLOGÍA DEL HOSPITAL MATERNOINFANTIL DE GRANADA!!! ¡Que viva, conserve y mime a sus profesionales muchos años! A todos ellos, gracias.