Vuelve 'La Roja'

En 2010 como bien recordamos fue un momento histórico para España, la selección española ganó su primer mundial ante Holanda. Desde entonces muchas cosas han cambiado, y no sólo porque en el siguiente mundial ante esta misma situación fuimos humillados y eliminados de la copa del mundo.

Hoy he visto el primer partido de clasificación de la Selección para el siguiente mundial en 2022 y percibo más que nunca ese cambio. Son muchos los que piensan que España no está capacitada para llegar a ser el próximo campeón, pero no es eso, es que la ilusión de la gente no es tanta, ¿Será por las diferencias territoriales, por la preocupación por la pandemia, o por la crispación política?

Si la selección pudo unir a toda la nación en 2010, me pregunto por qué no la va a volver a hacer en 2022. Por supuesto es mi deseo, no solo ver nuevamente campeona a la “roja” sino ver como vuelve la ilusión que tanto une a los españoles. Ojalá.