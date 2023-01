Mejores perspectivas económicas

Bruselas ha cambiado sus negras perspectivas sobre la evolución de la economía en el año 2023. Si lo que se esperaba era una "profunda y prolongada" recesión, es posible que esto sea sustituido por una "contracción", por explicarlo en los mismos términos con los que se ha expresado el comisario de Economía, Paolo Gentiloni. Esto es lo que se replicará en España, que puede haber cerrado 2022 con un crecimiento del 5,3%, según el último avance de la Airef, la Autoridad Fiscal Independiente. Lo que se sugiere desde este organismo es que el cuarto trimestre fue algo mejor de lo esperado, de modo que su previsión se acerca a la del Gobierno, tachada en su día de optimista. No es que vengan tiempos de bonanza, pero es posible que se transite por 2023 sin la esperada catástrofe. Las razones del cambio de perspectivas son dos, y afectan tanto a la Eurozona como a España, en particular. Lo que se preveía como un invierno negro en cuanto a los precios de los combustibles y su carestía se ha transformado en unos meses difíciles, pero con unos precios del gas que son inferiores a los que había antes de la invasión rusa de Ucrania. Europa ha hecho acopio de este combustible, tiene unas reservas aceptables y ha sido capaz de recomponer la dependencia rusa gracias a los suministros de gas licuado. En el caso de España, la excepción ibérica ha ayudado a que tenga ahora una de las energías menos caras, al nivel de Francia e Italia. La segunda razón que arroja algo de blanco sobre los nubarrones es que la inflación comienza a estar bajo control. En este sentido, el dato de Alemania -ya por debajo del 10%- es esperanzador para la Zona Euro, puesto que las decisiones del Banco Central Europeo sobre los tipos de interés mirarán al gigante europeo, uno de los países más expuestos a la dependencia rusa. No obstante, entendemos que hay que lograr un acuerdo para regresar a las reglas fiscales y evitar lo que sigue siendo un excesivo déficit público.