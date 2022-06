SOS en Sierra Nevada: el Zorro y el Gallinero

De niño me crié, durante los veranos y fiestas, en la Vega; rodeado de campo y con Sierra Nevada al fondo; entre mis juegos preferidos en aquellos años de inocencia, curiosidad y descubrimientos, estaban cuidar de las marraneras y correr a las gallinas cuando mi abuela dormía la siesta. Mi abuelo me dio un importante consejo: "Nieto, nunca pongas a un zorro al cuidado del gallinero"; consejo que me ha servido siempre mucho en lo personal y lo profesional. Ya de adolescente, cuando mi gran pasión era ir a escalar montañas, mi abuelo insistía en hacerme ver que en la Sierra solo iba a encontrar "roedores" y que, para arriesgar la vida escalando montañas, mejor la arriesgara de torero, pues si le dedicaba tanta pasión al toreo como a la escalada, acabaría siendo millonario, poniéndome de ejemplo a los grandes maestros del toreo. Mi abuelo me contaba que, siendo alcalde de Gabia Chica, organizó, movilizando a los labradores del pueblo, una subida a la Sierra. Rompieron los diques que tenían hechos los ganaderos en la zona de la Laguna de las Yeguas, ya que estos impedían que bajara suficiente caudal por el río Dílar, y no podían regar los campos de la Vega. Me insistió en que en la Sierra, lo único que encontró esos días fue "ratones". Afortunadamente mi abuelo en esto no acertó.

Sierra Nevada, como todas las montañas, es la fuente de vida de los valles, las vegas y las poblaciones que la rodean. Sierra Nevada como todas las altas montañas es lo único de naturaleza salvaje que nos queda. Naturaleza salvaje que ya pocos discuten, es imprescindible conservar y, en determinados casos, recuperar. Con este fin, Sierra Nevada, forma parte de la Red Natura 2000 como espacio protegido, fue declarada Reserva de la Biosfera en 1986, Parque Natural en 1989 y, a propuesta del Parlamento Andaluz mediante la ley 3/1999, de 11 de enero, Parque Nacional en 1999. No podemos olvidar que la declaración de Sierra Nevada como Parque Nacional y sus límites fueron aprobados por unanimidad y consenso de todos los grupos políticos. Desde entonces han sido numerosos los proyectos llevados a cabo para la recuperación de las altas cumbres de Sierra Nevada, algunas de ellas muy deterioradas e invadidas por infraestructuras, carreteras y coches, consiguiendo en determinados casos recuperar su carácter de alta montaña salvaje y, aunque queda mucho trabajo por hacer, tenemos que sentirnos muy orgullosos y felicitarnos por todo lo conseguido hasta ahora en este sentido.

Una vez más, la polémica ha vuelto servida de la mano de la dirección del propio Parque Nacional de Sierra Nevada. El verano pasado fue el intento de transformar el actual sendero que va desde la Carigüela del Veleta al Chorrillo en una pista para el tránsito de vehículos con escasos y poco sólidos argumentos de seguridad. En estas últimas semanas la propuesta a petición de Unipublic de cambiar las normas para saltarse los límites del Parque Nacional en cerca de un par de km. Sí, dos kilómetros, y al parecer con el poco sólido objetivo de que la meta de la etapa de Sierra Nevada de la Vuelta Ciclista a España supere en unos pocos metros de altura a la meta de la etapa más alta de las otras rondas europeas de este tipo. Y todo esto despachado, aunque ha recibido multitud de alegaciones sin contestar, con un informe de la Dirección del Parque de apenas unos renglones. Señor Director del Parque Nacional, los límites del parque no son moneda de cambio.

Señores de Unipublic, Señor Director del Parque Nacional de Sierra Nevada; ya está bien de insensibles argumentos para intentar saltarse las Normas y los límites de una de las pocas joyas salvajes que nos queda. Señores de Unipublic, ustedes ya tienen en la Vuelta a España su etapa en Sierra Nevada que llega muy, muy alta, suficientemente alta como para que los deportistas que compiten en esta prueba demuestren su valía y ser, como lo es un alto de suficiente relevancia ¿Por qué quieren saltarse los límites del Parque Nacional para ser unos cuantos metros más altos? Señores de Unipublic, dejen los Parques Nacionales tranquilos, no quieran invadir el de Sierra Nevada con su serpiente multicolor, sus infraestructuras y grandes promesas de promoción, ya tienen su etapa con llegada a Sierra Nevada, nada menos que en la Hoya de la Mora, una de las que llega a más altura de las de su tipo; suficiente para una buena promoción. Hay bastantes kilómetros de red de carreteras abiertas al tránsito para que las recorran ustedes con sus infraestructuras.

Sr. Director del Parque Nacional de Sierra Nevada, ¿no cree usted que quedan proyectos de recuperación de las Altas Cumbres de Sierra Nevada que acometer y donde invertir los esfuerzos y el tiempo de todos? Cerrar y transformar en un sendero la antigua pista que había entre el Veleta y Capileira y levantar el asfalto del último tramo de la carretera del Veleta costaron muchos esfuerzos y consensos, que muchos no vamos a permitir que vuelvan atrás. Iremos hacia adelante, ya que queda mucho por recuperar. Uno de los cantos rodados arrancados de la misma cumbre del Veleta con su asfalto, me lo recuerda permanentemente a modo de pisapapeles en la mesa de mi escritorio; tengo unos cuantos más. Sr. Director del Parque Nacional, póngase manos a la obra y no sea insensible a los muy numerosos argumentos que le están dando. Los muchos amantes de Sierra Nevada y su Parque Nacional que, como bien sabe no cerramos por vacaciones y somos más de los que usted cree y menosprecia, no vamos a permitir que lo empequeñezca ni lo reduzca, como no permitimos en su momento la instalación de un radar en la misma cumbre del Mulhacén, en todo caso le animamos y le pedimos que lo agrande, ya es hora de que saque del cajón los proyectos de recuperación de altas cumbres que están pendientes de acometer.

Desde aquí hago este llamamiento a todos los amantes de Sierra Nevada y las montañas: Sierra Nevada vuelve a estar en peligro.

Desde aquí hago un llamamiento al Sr. Presidente de La Junta de Andalucía, a la Sra. Consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible: no permitan esta regresión y vuelta atrás, agranden las montañas, agranden los espacios protegidos; son lo único de naturaleza salvaje que podremos dejar a las generaciones futuras. Por favor, sigan el sabio consejo de mi abuelo que, siendo labrador llano y sin estudios, parece que acertó en el consejo que me dio hace casi 60 años.