1 de mayo, hacer justicia en la distribución de rentas

Este 1 de mayo volvemos a salir a la calle para conmemorar la lucha obrera del pasado, aquella lucha que consiguió y ha seguido logrando avances importantes en las condiciones laborales y sociales del presente y, sobre todo, para reivindicar un trabajo digno para las generaciones del futuro. El mundo laboral debe constituir el punto de partida para la construcción de los planes de vida dignos de las personas, pues al fin y al cabo la utilidad última del trabajo es vivir con dignidad. Como sabemos, los derechos se ganan con nuestra lucha diaria y por eso no podemos desistir, no debemos dar ni un paso atrás en la consecución de derechos.

Como fruto de reivindicaciones constantes e incansables hemos logrado un umbral más, un acuerdo en el marco de un diálogo social tripartito entre Gobierno de coalición, sindicatos y asociaciones empresariales que ha dado como resultado la derogación de los aspectos más dañinos de la reforma laboral, entre ellos la eliminación de la prioridad aplicativa del convenio de empresa en materia salarial o la recuperación de la ultraactividad indefinida. Pero lo más destacable de este acuerdo son los avances en lo referente a la precariedad y la temporalidad, desde hacía tiempo aposentada de forma tan brutal en el mercado laboral que resultaba fundamental llegar a conseguir una mayor estabilidad en el empleo así como el mantenimiento en el tiempo del mismo, de este modo se han tomado medidas destinadas a evitar fraudes y, sobre todo, abocadas a proteger a las personas trabajadoras. Este acuerdo, que desde su vigencia supone casi 10.000 contratos indefinidos en Granada, refuerza la capacidad de participación y reivindicación de los trabajadores y las trabajadoras en las empresas.

Pero llegado este 1º de mayo tenemos retos urgentes por delante, ante el alza de precios y el coste desorbitado de la energía. CCOO exige que se tomen medidas eficaces y encadenadas que frenen esta subida de precios transformando la estructura energética. Paralelamente, el hecho de que los salarios pactados hayan moderado su ascenso, pone de relieve que las trabajadoras y los trabajadores no son los que han contribuido a la subida de la inflación, sino que más bien la inflación se corresponde con una subida de precios que busca recomponer los márgenes de los beneficios empresariales. Los costes laborales no son la causa de la inflación actual, son las empresas las que tienen el control sobre los precios, y en no pocos casos bajo procesos especulativos. A quienes lanzan mensajes de bajadas generalizadas de impuestos o congelación de las pensiones como receta, sin cuestionar los ingentes beneficios empresariales, decirles que mienten, que lo único que proponen es el deterioro de los servicios públicos y el Estado social para hacer caja y aumentar la desigualdad de la población.

En estos momentos lo realmente imprescindible es garantizar el poder adquisitivo de los hogares, especialmente de aquellos con menos recursos. De ahí la importancia de las subidas del SMI que ha alcanzado a 33000 granadinos y granadinas, y de las pensiones referenciadas al incremento del coste de la vida, ambas conquistas sindicales. Pero CCOO exige además a la patronal negociaciones justas para los convenios colectivos de la provincia de Granada, que en estos momentos mantiene bloqueados. Es momento de subir salarios y recuperar poder adquisitivo. Porque la desigualdad también frena el crecimiento económico, no podemos consentir que se pretenda salir de esta crisis a costa de devaluar los salarios, de generar más pobreza laboral y mayor desigualdad social a costa de la salud de los trabajadores y trabajadoras. Por ello, por la más tradicional de las disputas, que es la de rentas entre capital y trabajo, este 1º de mayo volvemos a salir a la calle, probablemente como preludio de un incremento de la tensión movilizadora.