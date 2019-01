El alcalde de Algarinejo dice que buscaban "hacerle daño político y personal”

El alcalde de Algarinejo, Jorge Sánchez (PP), ha señalado que "no esperaba otra cosa que la absolución" en la causa por la que ha sido juzgado en la Audiencia de Granada, como finalmente ha sucedido, por entender que la denuncia que le interpuso el que fuera anterior regidor de su mismo partido "sólo pretendía hacer daño en lo político y en lo personal".

Sánchez ha apuntado que la denuncia que inició este proceso por la supuesta difusión de una carta del anterior regidor sobre los motivos que le llevaron a renunciar al cargo se produjo "una semana antes de las elecciones municipales" y suponía "una manipulación".

"Siempre hemos defendido que no habíamos cometido ningún delito", ha agregado el regidor, que estudiará más adelante si toma alguna acción legal contra el denunciante.

En el mismo sentido se ha pronunciado el concejal Ignacio Cáliz, quien ha afirmado que la absolución de la Audiencia Provincial se ha recibido con "mucha alegría", especialmente en el entorno familiar y que no esperaba otra cosa pues tenían "la conciencia muy tranquila".

"Sabíamos que la verdad era el camino", ha agregado el edil, dejando para más adelante el decidir si toma acciones legales.

La Audiencia de Granada les ha absuelto a ambos de los delitos de cohecho y relevación de secretos por los que fueron juzgados a finales de noviembre al no quedar acreditado que el contenido de la citada carta fuera secreta, pues "no contiene información alguna que no fuese conocida por gran parte de la población de Algarinejo".