Alfacar y Colmenarejo serán los dos primeros pueblos en competir en el Grand Prix del verano

Ya falta muy poco para que su conocida melodía haga que a más de uno le salga la sonrisilla a la espera de ver como los concursantes de dos pueblos de la geografía española intentan superar las distintas pruebas y evitar golpes, caídas, resbalones o que explote la patata caliente. Desde que se anunció el regreso del Grand Prix, el concurso televisivo del verano por excelencia, muchos han sido los que no han querido perderse ni un solo detalle de una edición renovada que no contará con vaquillas, pero si con su mítico presentador, Ramón García.

Ya se conocía que el municipio granadino de Alfacar sería uno de los participantes, junto con Aguilar de Campoo (Palencia), Brión (A Coruña), Cervelló (Barcelona), Colmenarejo (Madrid), Los Montesinos (Alicante), Tineo (Asturias) y Yepes (Toledo).

Durante la presentación del espacio de entretenimiento, que estará conducido también por Michelle Calvó y Cristinini, un nuevo integrante, que junto a la famosa vaquilla, intentará poner a los concursantes en un aprieto. Se trata del dinosaurio Nico, según ha explicado Wilbur el acróbata que también participará en el Grand Prix, y que ha adelantando que solo responde a las órdenes en inglés.

La mecánica del concurso varía un poco. Antes los dos pueblos con más puntuación del concurso se clasificaban para la final, en esta ocasión los cuatro mejor puntuados de las cuatro eliminatorias llegarán a semifinales, de las que saldrán los concursantes que participarán en la gran final. Por el momento, se conoce que Miguel Ángel Muñoz y Lolita serán los padrinos de los dos primeros municipios, Alfacar y Colmenarejo, que tendrán que enfrentarse a pruebas clásicas y otras nuevas.

Durante los últimos años, quienes eran niños entre 1995 y 2009, años en los que se emitieron las 14 temporadas de este programa de televisión de TVE y en cadenas autonómicas de la Forta, generaron un movimiento cada verano en redes sociales pidiendo el regreso de aquel programa de la infancia. Aunque con cambios, por supuesto, porque la España que se sentaba ante el televisor a finales de los 90 y principios de los 2000 no se parece ya en nada a la actual. Se habló de negociaciones con otras cadenas de televisión, de plataformas de streaming, pero siempre quedaban en nada.

El propio Ramón García, el mítico presentador de 11 de las 14 ediciones (muchos no lo recordarán, pero Bertín Osborne presentó las últimas tres, emitidas en las cadenas autonómicas), había hablado de ese movimiento y recogió el guante el verano de 2022, cuando junto al creador de contenido Ibai Llanos trató de revivir el formato. Algo que no sucedió. Sin embargo, aquel trabajo no quedó en balde. En el pasado mes de abril, catorce años después de su última entrega, el Consejo de Administración de RTVE aprobaba la vuelta del popular Grand Prix a la televisión.