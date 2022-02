El Ayuntamiento de Armilla considera como "una burda mentira" las acusaciones de CCOO

El Ayuntamiento de Armilla ha hecho público un comunicado para dejar clara su postura ante "la cantidad de mentiras, imprecisiones y falsedades contenidas en la nota de prensa enviada a los medios de comunicación por los representantes de CCOO en el Ayuntamiento", que considera una "burda mentira hablar de persecución de los representantes sindicales de CCOO; máxime cuando uno de sus delegados ocupa desde hace años, por nombramiento del equipo de Gobierno, una de las Jefaturas de Área más importantes. En este caso la profesionalidad y el buen hacer de este trabajador municipal le hacen acreedor a este nombramiento".

En el comunicado que ha distribuido el Consistorio se asegura que "se podrían fácilmente poner ejemplos de otros representantes sindicales de CCOO que en los últimos años pueden contar los escasos días de trabajo efectivo desempeñados ante las numerosas bajas que disfrutan o que han interpuesto reiteradas demandas en los Tribunales de Justicia contra el Ayuntamiento, que han sido desestimadas en su totalidad por los jueces, incluso con condena en costas contra el propio sindicalista de CCOO"

La única sanción interpuesta a un trabajador municipal recientemente ha sido, según el Consistorio, debida al reiterado incumplimiento de sus obligaciones laborales y desobediencia a las órdenes de sus superiores jerárquicos provocando con ello un perjuicio al servicio público.

A pesar de todo, el equipo de Gobierno cuenta con los representantes sindicales de Comisiones Obreras, junto con los de UGT y CSIF, para mantener abiertos permanentes cauces de diálogo en Mesa General de Negociación y demás órganos de interlocución con los representantes de los trabajadores. La única lógica de esta nota de prensa de CCOO es, según la versión del Ayuntamiento, "iniciar su particular precampaña electoral contra el Equipo de Gobierno y contra el sindicato mayoritario, UGT, que "barrió" a CCOO en las últimas elecciones sindicales, según afirman desde el Ayuntamiento.

Nadie ha sido sancionado

El Ayuntamiento asegura que el sindicato no ha sido sancionado por la Inspección de Trabajo (a pesar de las numerosas denuncias e intentonas de sus delegados). El Consistorio deja claro que no ha sancionado a ningún delegado sindical de Comisiones, que no ha expulsado a ningún representantes del sindicato del Comité de Seguridad y Salud (en la medida que no forman parte del mismo por falta de representatividad). Todos los cambios de puestos de trabajo efectuados se han debido a patologías médicas de los trabajadores, asignándoles nuevos puestos de trabajo acordes a las mismas.

Igualmente, asegura el comunicado, es "totalmente falso el que la alcaldesa [Loli Cañavate] haya interpuesto querella alguna contra los representantes sindicales de CCOO en el Ayuntamiento". El equipo de Gobierno, su regidora y el concejal de Personal, Pablo Cano, "se han caracterizado por su espíritu de diálogo y permanente colaboración con los representantes sindicales en lo todo lo referente a la mejora de las condiciones laborales de las empleadas y empleados públicos".

Fruto de ello es el Acuerdo de Funcionarios y el Convenio Colectivo que aprobaron hace poco, en consenso con los principales sindicatos de ámbito provincial (UGT, CSIF…), referentes en la comunidad autónoma. En la negociación de ambos textos normativos los representantes de CCOO se limitaron a intentar paralizar e intentar fracasar la negociación, aunque eso conllevara un menoscabo en las mejoras negociadas para sus compañeros.

Otra clara muestra del permanente compromiso del equipo de Gobierno con su personal es "que anualmente se celebran promociones internas para facilitar el desarrollo de su carrera administrativa, la permanente convocatoria de Ofertas de Empleo Público, la aprobación de un Plan de Estabilización de Empleo Temporal". Igualmente, según afirma el Consistorio, es "importante la apuesta por facilitar el acceso al trabajo en el Ayuntamiento de la juventud como queda reflejada en la Bolsa de Jóvenes Universitarios o en la Formación Dual con el Instituto Bueno Crespo de la localidad".