El Ayuntamiento de Baza (Granada) desmiente acusaciones: "no miramos el color político de los vecinos"

En consistorio bastetano ha emitido un comunicado en el que se defiende de supuestos comentarios y acusaciones promulgadas a través de medios de comunicación y redes sociales contra el propio equipo de gobierno municipal. De este modo, el Ayuntamiento de Baza "no mira el color político de los vecinos que residen cerca o que pueden aprovecharse en mayor medida de una actuación municipal. Cuando se realiza una mejora urbanística, cuando se instala algún tipo de mobiliario, o cuando se abre un proceso selectivo de personal, etc. no se tienen en cuenta las ideologías, ni se pide el carnet político, ni se utiliza la condición de allegado a ningún partido político para determinar cuándo o dónde se interviene".

"Si eso ha pasado alguna vez en este Ayuntamiento de Baza y a algunos le parece adecuado, el actual equipo de gobierno rechaza por completo esos procedimientos y asegura a los ciudadanos que eso en Baza ya no pasa" ha proseguido la nota.

Afirman que con el arreglo de los caminos rurales tampoco sucede. “Nuestra intención es que todos los caminos rurales de nuestro término municipal presenten unas condiciones óptimas para su uso y lo estamos demostrando poco a poco en la medida de nuestras posibilidades”, asegura el concejal de Agricultura, Antonio Peña. “Y en ese proceso de arreglo o de colaboración con su arreglo, ni hemos mirado nunca ni vamos a mirar el color político o la ideología de los vecinos de ese camino. Nos parece un proceder absurdo y ridículo. No nos importa lo que piensan, a quién votan o si tienen el carnet de algún partido político, ni siquiera si son o han sido concejales… lo único que miramos son las necesidades del camino y en base a determinados criterios técnicos decidimos el nivel de implicación que debe tener el Ayuntamiento en cada caso. Ni más, ni menos”.

“Recomendamos al compañero concejal socialista Juan Francisco Valero que vaya preparando más comunicados porque vamos a seguir trabajando como lo estamos haciendo: ayudando a todos, insisto, a todos los que nos piden colaboración y poniendo los recursos municipales a su disposición en la proporción que cada caso requiera. Cuando se trate de un camino con muchos vecinos, que sea de uso público considerable, aportaremos la zahorra o lo que podamos en la medida que podamos; y cuando se trate de un camino al que accedan pocos propietarios y que tenga poco uso ciudadano, aportaremos la maquinaria o lo que podamos… sin tener en cuenta la política, los apellidos, o las familias que residan por allí”, explica Peña.

“Los políticos que hacen eso o que lo han hecho antes nos crean repulsa y no vamos a ser como ellos”. “Por supuesto, si el compañero Valero tiene alguna denuncia seria y responsable y quiere dejar de animar el fango en las redes, le recomendamos que se vaya a la justicia; y si lo que pasa es que no sabe, el Ayuntamiento dispone de órganos para que le informemos de cómo son las cosas ahora”.

El cocejal socialista se posiciona en el foco de la nota, pues argumentan que “ya que tanto le gusta hablar de ética, mientras va preparando los nuevos comunicados, a ver si es posible que el concejal socialista Juan Fco. Valero nos explique las condiciones en las que ha venido estando la sede de la comunidad de regantes de la que es y ha sido secretario mientras era concejal de Agricultura… estamos actualizando los convenios y no encontramos el que regula la cesión del local municipal del que se benefician y que nosotros vamos a mantener, por supuesto, con toda la legalidad que se requiere”. “Y ya, de paso, que nos cuente también cuáles eran las condiciones de uso de un local municipal por parte de la agrupación de cornetas y tambores que representaba mientras fue concejal del equipo de gobierno”, le ha reclamado Peña.

Por su parte, el concejal de Mantenimiento, Rafael Azor, se ha mostrado sorprendido por las declaraciones del grupo municipal socialista, especialmente porque Juan Fco. Valero fue el anterior concejal de Agricultura. El concejal No Adscrito, con la máxima responsabilidad en la concejalía de Mantenimiento, ha explicado cómo se ha conseguido obtener, con el menor gasto posible, una considerable cantidad de grava en las inmediaciones del anejo de Salazar y por qué se ha visto más adecuado aprovecharla en los caminos más cercanos a esa zona, "en los que él tiene algunas tierras, pero de los que se aprovechan cientos de personas cada día".

“Conocimos que la empresa Valoriza se ha quedado con la limpieza de todos los cauces de la provincia y les pedimos que nos dejaran aprovecharnos de la grava que podía salir en la zona de Salazar. En coordinación con el concejal de Agricultura, aprovechamos los tres últimos días del turno que teníamos de la maquinaria de la Mancomunidad y actuamos con urgencia en este asunto. No teníamos tiempo que perder, e incluso contratamos caminos privados, y consideramos la mejor opción extender parte de esa grava en los caminos de alrededor, que era lo más rápido. Además, por supuesto, porque estos caminos lo necesitan desde hace muchos años, como el mismo concejal Juan Fco. Valero sabe. Hemos utilizado solo una parte de la grava que hemos sacado y el resto la seguiremos aprovechando después”.

“Eso de que me he querido beneficiar yo por ser concejal es mentira y Valero lo sabe. Estos caminos tienen mucha necesidad de este material, porque sus condiciones lo requieren si se quiere arreglar de verdad. Son muchos vecinos los que lo necesitan, tal y como ha quedado claro cuando han venido lluvias o malas condiciones. ¿Es que estos vecinos no se merecen que sus caminos estén bien? ¿Es que quieren que les sigamos perjudicando porque un concejal tenga terrenos allí? ¿Es que tenemos que mirar el carnet político para trabajar desde el Ayuntamiento? Pues no, eso ya no funciona así”, concluye Azor.