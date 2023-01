Blockchain, metaverso e Inteligencia Artificial: Granada acoge en enero el mayor evento tecnológico

El futuro de la energía de fusión; la revolución de la medicina con la realidad virtual, aumentada o inteligencia artificial; como se conjugan el deporte de élite y la tecnología o el fascinante mundo del metaverso, son solo algunos de los temas que se tratarán los próximos 26 y 27 de enero en la décima edición del Congreso Internacional Block World Tour, uno de los mayores eventos Blockchain del sur de Europa.

Un congreso promovido por MIT, una asociación sin ánimo de lucro nacida en Motril, en la década pasada que se unió para divulgar una tecnología desconocida para muchos, y a la vez tan presente en el día a día de personas, instituciones y grandes empresas, y que cuenta con socios por toda España, Malta, Andorra, Dubai y otros países al sur de Europa.

Tras una década divulgando siguen innovando en su estructura, ya que no solo se presentan innovaciones tecnológicas, nuevos desarrollos y charlas de altísimo nivel académico, también cuentan con una serie de conferencias los días previos al evento en instituciones educativas de la ciudad para acercar a los más jóvenes la importancia de esta tecnología, así como el amplio abanico de desarrollo personal y profesional que ofrece.

"Se ha organizado una serie de paneles donde se explican casos de uso de la tecnología Blockchain, hoy en día nos la encontramos en casi todas las cosas y, sin embargo, sigue siendo una gran desconocida. Es una tecnología subyacente que busca ser transparente con el usuario. En breve todo el mundo usará blockchain sin saber que la está utilizando y sin necesidad de altos conocimientos tecnológicos. Hay todo un universo por descubrir en la tecnología Blockchain", explica a Granada Hoy el CCO de la asociación, Alberto Feixas, quien añade que se trata de una gran oportunidad para conocer en primera persona esta tecnología presente en campos tan dispares como la salud, las finanzas, Real State, Inteligencia artificial, la trazabilidad alimentaria o los videojuegos, entre otros muchos.

Feixas incide en que lo más interesante son las ideas que se exponen sobre la mesa, "todos aprenden de todos porque cada uno pertenecen a un campo diferente y jamás imaginas que se podría aplicar Blockchain a esa área. Hemos tenido ejemplos muy básicos, desde una empresa de motos para certificar la trazabilidad de las reparaciones mecánicas de sus vehículos a la Federación Española de Futbol para la emisión de entradas evitando así la falsificación, aunque hoy en día donde más triunfa es en el mundo de los Metaversos, las finanzas distribuidas o DEFi, los juegos o Play to earn, la seguridad, IA, domótica, trazabilidad alimentaria y muchos más".

El Blockchain es un protocolo de transferencia de valor por Internet, se puede usar como medio de pago en servicios y productos, es decir, es una tecnología criptográficamente segura e inviolable, por lo que goza de un gran prestigio en todos los sectores de la sociedad.

"El Congreso tendrá como auditorio principal el paraninfo del PTS de Granada. Una cita para los enamorados de este mundo, el networking está asegurado entre los inscritos que comparten sus conocimientos, no solo en lo alto de un escenario, sino también en las cenas preparadas para tal fin. Realmente en este tipo de encuentro es donde se mueve todo el interés de la industria. Los ponentes suelen ser directores generales y máximos representantes de empresas muy potentes y de prestigio a nivel nacional y mundial", cuenta el CEO de BWT, Fernando Molina.

Al hilo, reseña que se trata de "un mundo que evoluciona a un ritmo trepidante y lo que se habla en un congreso podría quedar desfasado para el siguiente".

Molina indica que el objetivo es crear en la ciudad de la Alhambra "uno de los focos más importantes de reunión del mundo tecnológico enfocado al Blockchain y el futuro de la economía, así como la relación de los ciudadanos con ella. Además, se podrán conocer algunos de los proyectos más punteros del sector, con la presencia de empresas internacionales que han lanzado su producto, algunos en fase de prelanzamiento".

Por su parte, el CFO de BWT, Paco Álvarez, reconoce que "entrar en este mundo me ha sorprendido gratamente. Hace poco unos años jamás había escuchado hablar de NFTs, de wallets, Defi, metaversos, y de los millones de posibilidades que se abren a través de esta gran red. Hay otro mundo ahí que no es futuro, es ya una realidad y no podemos vivir de espaldas a él. La pena es que es un universo desconocido, pero súper interesante, curioso y a la vez fascinante. Por eso estamos empeñados en presentárselo a todas esas personas, empresas e instituciones que estén mínimamente interesadas, sea en la ciudad que sea".

BWT Granada es la catapulta o lanzadera para trasladarse a Estados Unidos, donde van a preparar el primer evento en habla hispana sobre Blockchain, que se celebrará en la primea semana de marzo en Miami. Después de 10 ediciones y haber mostrado seriedad y formalidad, son partners de otros eventos internacionales con los que colaboran como Miami, Dubai, Paris, Los Ángeles o Malta, llevando la simpatía motrileña y usando el español o castellano como catalizador, por medio mundo.