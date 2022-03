Camiones paralizados y un horizonte de incertidumbres: Granada se une al paro indefinido del transporte a la espera de soluciones

Las principales empresas dedicadas al transporte de la provincia de Granada se unen al paro indefinido convocado por la Plataforma en Defensa del Sector del Transporte de Mercancías por Carretera, pese a no contar con representación en el Comité Nacional, encargado de las negociaciones con el Gobierno central, por la situación "inasumible" en la que se encuentran y que está provocando, entre otras cosas, que estén trabajando "a pérdidas". Situación que desde el sector del transporte llevan tiempo denunciando y que se ha visto agravada en las últimas fechas por los altos costes, ocasionados principalmente por los precios de los combustibles y de la electricidad.

"El 90% de las empresas de transporte –medianas y pequeñas- nos encontramos en una situación económica de quiebra total, al igual que las condiciones laborales son de total precariedad en todos los sentidos. Consecuencias que pagan de manera directa todos los conductores asalariados a los cuales defenderemos en las demandas exigidas", señalan desde la Plataforma.

Un paro indefinido que hasta el momento registra una incidencia irregular en distintos puntos de la península y que, en el caso de Granada está siendo respaldada por algunas de las grandes empresas de transporte ante la imposibilidad de seguir transportando mercancías por los altos costes del gasoil. El presidente de Comotrans, una de las cooperativas de transporte más importantes de Andalucía con sede en Motril, José Manuel Peña, asegura a Granada Hoy que la situación actual "es insostenible", es necesario que se llegue a un acuerdo que permita que las empresas de transporte puedan seguir trabajando sin tener pérdidas, "para que la gente lo entienda, si un viaje cuesta unos 1.000 euros tenemos unos 700 de costes sólo en el viaje".

Peña señala que con los precios que se están pagando actualmente en combustible y electricidad, los transportistas no pueden seguir trabajando como se hacía hasta la fecha. "Todos los ciudadanos están viendo como el precio del gasoil sube día a día, algo que es insoportable".

Fuentes del sector señalan a este periódico que este paro indefinido está teniendo una mayor repercusión en Madrid o Algeciras, que han tenido que cerrar sus puertas o extremar las precauciones, y en el caso de Granada están respaldándola por el momento, aunque "no aseguramos que sea de forma indefinida, eso es algo que podría suponer la ruina también de muchas empresas de productos perecederos y que no pueden darle salida".

En MercaGranada la incidencia es mínima. Muchos de los camiones que trabajan aquí permanecen parados, situación que no ha repercutido por el momento en las empresas de las que se abastecen ya que, muchas de ellas habían repuesto existencias previamente previendo la situación. Su director comercial, Julián García, asegura que, salvo algún "piquete informativo" a primera hora de la mañana en la entrada de las instalaciones, todo está "bastante tranquilo", principalmente porque "la actividad principal son los mercados de fruta y pescado, que trabajan de martes a sábado, MercaGranada está abierto 24 horas al día los 365 días del año para todas las empresas que operan aquí, pero esta noche ha sido tranquila, los minoristas han accedido sin ningún problema y han podido cargar y descargar, a partir de mañana no sabemos si al entrar en funcionamiento las grandes empresas se notará más la incidencia, pero en líneas generales ha sido una noche tranquila".

García añade que desde hace días hay mayoristas, pero sobre todo minoristas, que les han mostrado su preocupación por el elevado coste del gasoil y la electricidad que, en algunos casos, está convirtiéndose en un verdadero hándicap para seguir mantienen las distintas empresas a flote.

Desde la Asociación General de Transportistas de Granada indican a este periódico que no pertenecen a la Plataforma que ha convocado este paro indefinido, por lo que no la secundan, aunque si respetan a aquellas empresas o transportistas que quieran unirse al entender que los altos precios del combustible han derivado en una situación inasumible.

Según apuntan fuentes de la Autoridad Portuaria, este paro nacional no está afectando por el momento al transporte de mercancías que entran o salen por la dársena granadina.

Por su parte, Javier Rubiño, director ejecutivo de Algescom Gestión Comercial, empresa dedicada a la intermediación en la contratación de transportes de mercancías por carretera, y que cuenta con algo más de una veintena de camiones, indica que han dejado de trabajar, "nos hemos dado una vuelta para ver cuál es la situación por el momento y solo nos hemos encontrado en carretera algún camión de grandes compañías que no pueden parar por su contrato, pero en líneas generales creo que todo el mundo ha parado en Granada".

"Nosotros hemos parado, no sabemos hasta cuando, estamos esperando a que alguien diga algo, porque también nos extraña que, pese a que este paro indefinido se conocía desde hace tiempo, no se haya manifestado nadie. Entendemos que, al no existir un acuerdo con la Patronal, ni nadie que hable en representación de todos, pues parece que ni al propio Gobierno le ha preocupado el asunto", cuenta Rubiño quien aclara que no pertenecen a ninguna Patronal, por lo que han decidido hacer una huelga económica ya que "si salimos a trabajar con el precio del gasoil que hay a día de hoy perdemos dinero, con cada kilómetro que hacemos perdemos dinero".

Rubiño hace hincapié en que paran por fuerza mayor, "tenemos que consensuar un acuerdo que beneficie a todas las partes". Ahora mismo, "un camión que hace el trayecto de ida y vuelta Motril – Irún (País Vasco) gasta unos 800 litros de gasoil, si hace un año costaba 1 euro el litro de gasoil y ahora cuesta 1,90 ya estás tiendo el doble de gasto con la misma tarifa, con lo que ya el viaje se estaría haciendo solo para pagar el gasoil, no tendríamos ni para pagar la cabeza tractora, el sueldo del chófer ni los gastos generales de la empresa".

"Trabajando se pierde más dinero que parado"

Eduardo Peñalver es un transportista autónomo que lleva trabajando en la carretera cerca de 40 años. Señala que, pese a que no es la primera vez que el sector se enfrente a un paro o una huelga, está vez la situación es diferente. "Ya no sólo estamos reclamando una serie de mejoras laborales, ahora se ha convertido todo en insostenible. Los costos son más grandes que los portes, y eso no se puede tolerar", explica mientras se toma un café en la cafetería del polígono Las Algaidas de Motril. Esta mañana no es como la de otros días. Hoy ha parado los motores de su camión y no sabe cuándo volverán a poner a funcionar.

"El otro día subí un camión a Holanda y costó 3.600 euros, y la vuelta en unos 2.600, es decir, quitando el gasoil, el chófer y la autopista, quedaron 700 euros y de ahí hay que quitar la parte proporcional de la letra del desgaste del camión, seguros, ruedas, aceites", enumera y reseña que si sigue sumando los distintos gastos a los que tienen que hacer frente en cada trayecto supera con creces a lo que se factura. "No es que no ganes dinero, es que se está trabajando actualmente a pérdidas".

Para Peñalver la solución pasa por la bajada de precios del gasoil, algo que puntualiza que "no va a pasar", o por la subida de los portes. "El problema es que si se suben los portes tendría que ser por lo menos en un 50%, que es lo que ha subido el gasoil, y solo pensarlo es una locura. Lo máximo que suben los precios de los portes son 20, 30 a lo mucho 50 euros y eso es una ridiculez, por eso trabajamos a pérdidas".

En relación al tiempo que tienen previsto mantener los camiones parados, contesta que es una gran incógnita. "Estando parados los camiones se pierde menos que trabajando, entonces, ¿para qué queremos seguir trabajando? Si estoy parado no gasto, me sale más rentable".

Pero no todos han secundado el paro, como son algunos conductores profesionales o asalariados que están a expensas de los que les marquen sus jefe, explica un camionero que prefiere mantenerse en el anonimato. "Yo estoy de acuerdo con el paro ya que considero que los costes del gasoil se han disparado, lo que supone unos gastos muy altos, pero yo tengo mi nómina por lo que dependo de la empresa en la que trabajo, y esta no es partidaria del paro, por lo que tengo que trabajar con normalidad", asegura.

Preocupación en el sector hortofrutícola

Una de las principales afectadas por este paro indefinido son las empresas hortofrutícolas y de distribución ubicadas en la provincia, al no poder sacar la producción que tenían prevista para el día de hoy, y que se podría agravar si se mantuviera durante un largo plazo de tiempo, ya que los productos agrícolas no pueden permanecer mucho tiempo sin distribuirse. Alfonso Zamora, gerente de Ecohal Andalucía, indica que la repercusión que ha tenido hasta el momento en la provincia de Granada ha sido algo menor que en otras provincias limítrofes.

Zamora reseña que desde la Federación Andaluza de Asociaciones de Empresarios Comercializadores Hortofrutícolas han recomendado a los agricultores que ralenticen, en la medida de lo posible, la recolección de sus productos, para que no exista excedente en las empresas, ya que por el momento hay empresas de transportes que no han ido a cargar a las hortofrutícolas.

El presidente de los empresarios de la Costa Tropical y dueño de la empresa J. Salcedo Cargo, Jerónimo Salcedo, muestra su preocupación por las empresas hortofrutícolas de la costa que ya han manifestado que este paro indefinido les puede suponer ciertos problemas, "los camiones por lo pronto no han ido hoy a cargar, y los productos perecederos no pueden esperar indefinidamente, lo que repercute directamente en los agricultores, que tampoco están afrontando una situación nada fácil".

Salcedo añade que en la actualidad todo se transporta, y en el caso de las hortofrutícolas "los productos tienen que salir diariamente para los mercados europeos, sino se queda en los almacenes y se pierden, no pasa lo mismo con mercancías que pueden estar almacenadas sin problemas".

"El transporte es una actividad totalmente esencial, puede paralizar a todo un país y puedo provocar desabastecimiento, es necesario que haya un entendimiento y regular de alguna forma el precio del gasoil, suben los precios de los carburantes y de la energía pero no los precios de los productos que se transportan, con lo cual algo falla", incide el presidente de Aecost, que apostilla que "hay que pactar o negociar con los cargadores un precio idóneo para poder subsistir".