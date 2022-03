Granada se une al paro indefinido del transporte nacional sin el respaldo de la Patronal

La mayoría de los camiones de las empresas de transportes de la provincia de Granada permanecen aparcados, y así continuarán, en principio, de forma indefinida hasta que se consiga llegar a un acuerdo que les permita trabajar sin perdidas. Una situación que, si bien no es nada nueva para el sector del transporte que viene soportando desde hace demasiado tiempo unos altos costes, ocasionados principalmente por los precios de los combustibles,y de igual forma realizar funciones que no les corresponde, como son la carga y descarga de los productos, situación agravada por el considerable aumento que están experimentando energías y carburantes.

Un paro indefinido que no ha gustado a todos por igual. Ha sido convocado por la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte de Mercancías por Carretera que, según fuentes del sector, no tiene representación en el Comité Nacional (CNT) ni en las principales cooperativas, por lo que no saben cómo tienen pensado negociar las distintas peticiones. Situación que en la provincia de Granada está siendo secundada por algunas de las grandes empresas de transporte ante la imposibilidad de seguir transportando mercancía con los altos costes del gasoil. El presidente de Comotrans, una de las cooperativas de transportes más importantes de Andalucía con sede en Motril, José Manuel Peña, explica a Granada Hoy la situación "es insotenible" "no se puede seguir trabajando en las condiciones actuales", "para que la gente lo entienda, si un viaje cuesta 1.000 euros tenemos unos 700 de costes sólo en el viaje".

Peña señala que la solución pasa por que todos los agentes implicados en la cadena pongan de su parte, se trata de una cuestión que implica a los transportistas, pero también a las fábricas, a las empresas que transportan sus productos y a la de las energías. "A los transportistas no es que no les interese hacer los portes, es que no se puede trabajar tal y como estamos ahora mismo. Todos los ciudadanos están viendo como el precio del gasoil sube día a día, algo que es insoportable".

Y matiza que desde la cooperativa "no es que queramos secundar el paro indefinido, es que no podemos trabajar con estas condiciones". La mayoría de la flota está aparcada, a excepción de varios camiones que se encontraban en ruta, por distintos puntos de España y de Europa" actualmente " están de vuelta para la base".

Desde la Asociación General de Transportistas de Granada señalan a este periódico que no pertenecen a la Plataforma que ha convocado este paro indefinido, por lo que no la secundan, aunque si respetan a aquellas empresas o transportistas que quieran unirse al entender que los altos precios del combustible han derivado en una situación inasumible.

Según apuntan fuentes de la Autoridad Portuaria, este paro nacional no está afectando por el momento al transporte de mercancías que entran o salen por la dársena granadina.

La situación en MercaGranada hasta el momento es tranquila, tal y como reseña Julián García, director comercial, quien asegura que a primera hora de la mañana se encontraron algún "piquete informativo" a la entrada de las instalaciones, aunque la actividad principal, la del transporte de hortofrutícolas y pescado, se concentra de martes a sábado por lo que no se descarta que sea a partir de esta noche o de mañana cuando se note una mayor incidencia.