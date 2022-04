El grupo de Ciudadanos en Huéscar dimite en bloque para trabajar en un proyecto "por encima de las siglas políticas"

Ramón Martínez, alcalde de Huéscar por Ciudadanos, ha comunicado su baja, y la del resto de ediles del grupo en el Ayuntamiento del municipio, de la formación naranja, anunciando que trabajarán en un proyecto municipal de carácter "independiente situado por encima de las siglas políticas, destinado a solventar y dar forma a cualquier deseo o reivindicación de nuestros vecinos".

"Queremos que Huéscar vuelva a ser referente a nivel comarcal y provincial, convirtiéndose así, en el municipio que todos deseamos", ha explicado el regidor, que conseguía el bastón de mando en julio de 2021, relevando a la popular Soledad Martínez, que fue alcaldesa en la primera mitad del mandato en virtud del acuerdo entre PP y Cs.

Según Ramón Martínez, Huéscar "ha sido un municipio que, lejos de ser ayudado por su partido" en la Junta (en referencia a Cs), "ha sentido en numerosas ocasiones una gran sensación de abandono por parte de sus dirigentes, perdiendo servicios en materia de empleo como puede ser el programa Andalucía Orienta". El hasta ahora alcalde asegura que sus reivindicaciones "han sido en muchas ocasiones olvidadas o no atendidas. Hemos trabajado sin descanso para que Huéscar pudiera estar a la altura de nuestros ciudadanos y que la distancia que nos separa de la capital no fuese un inconveniente". "Hoy hartos de luchar, de trabajar y de dar la cara por un partido que actualmente no nos representa decidimos dar de baja nuestra militancia de Cs", ha agregado.

Según Martínez, "desde el primer momento, militantes y representantes del partido a nivel local creímos en las ideas de Ciudadanos, basadas en la defensa de la libertad, la solidaridad, la igualdad y la unión" y "apostamos y dimos la cara ante cualquier decisión que el partido emitía a nivel nacional pese a que muchas de ellas se decidían sin el consenso" de su militancia.

El regidor también ha explicado que, desde hace un tiempo, el grupo local ha observado cómo "Ciudadanos abandonaba su base política, así como las ideas que hicieron que en un primer momento pudiéramos recuperar una ilusión que llevaba tantos años perdida", al tiempo que han sido "partícipes de una constante evolución ideológica del partido hasta el punto de no sentirnos representados dentro de la misma".