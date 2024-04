Ciudadanos Granada exige la dimisión del alcalde de Cogollos de Guadix, imputado por presunto fraude electoral

Tras los comicios municipales del pasado mes de mayo, Ciudadanos presentó, ante la Junta Electoral Central, una denuncia por un presunto fraude electoral en el municipio granadino de Cogollos de Guadix. El elevado porcentaje de papeletas depositadas por correo (17%) en una localidad de menos de 1.000 habitantes, más de 25 empadronamientos "sospechosos", junto con una supuesta suplantación de la identidad de una vecina del municipio que, cuando fue a votar, descubrió que alguien había votado por ella por correo utilizando su identidad, provocaron “indicios razonables de fraude electoral”.

Tras la apertura de diligencias previas, a finales de junio de 2023, por un supuesto delito electoral, detallando que también se investigan 30 empadronamientos presuntamente irregulares, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Guadix ha acordado, recientemente, tomar declaración en calidad de investigado al actual alcalde de Cogollos de Guadix y Diputado Provincial de Asistencia a Municipios y Emergencias, Eduardo Martos, del Partido Popular (PP) y a una mujer, en calidad de investigada, que estaba contratada en ese momento para la ayuda a domicilio en el municipio granadino.

En palabras de la presidenta de la Gestora de Ciudadanos Andalucía, María Jesús Palacios, “siempre hemos tenido tolerancia cero contra la corrupción” y ha añadido que su formación seguirá denunciando “de manera implacable, todos los supuestos casos de fraude que puedan darse en Andalucía”. Para Palacios “Andalucía no puede estar continuamente a la vanguardia de la corrupción”. Según la presidenta de la Gestora de Ciudadanos en la comunidad andaluza “para nosotros no es más importante una corrupción u otra por razones económicas, o si es a nivel nacional o municipal, siempre vigilaremos para que estos casos de corrupción no se perpetúen”. “Basta ya de que partidos como PP y PSOE utilicen las instituciones públicas para favorecer sus propios intereses, basta ya de que intenten liquidar a otras fuerzas políticas para mantener el bipartidismo, basta de corrupción”.

Por su parte, el coordinador de Ciudadanos en la provincia de Granada, Francisco José Martín Heredia, ha exigido “la dimisión del alcalde Cogollos de Guadix como primer edil y de su cargo de Diputado Provincial de Asistencia a Municipios y Emergencias”, ante su “incapacidad para respetar los principios básicos de una Democracia”.