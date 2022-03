La Diputación de Granada apuesta por la candidatura del Poniente al Plan de Sostenibilidad Turística y pide el apoyo expreso de la Junta al proyecto

El pleno ordinario de marzo de la Diputación de Granada ha mostrado este jueves su apoyo a la candidatura del Poniente granadino al Plan de Sostenibilidad Turística en Destinos, proyecto fruto de la participación de los municipios que conforman las comarca coordinados por la Diputación, que ha aportado el apoyo del Patronato Provincial de Turismo y la asistencia del área de Empleo y Desarrollo de la institución provincial.

Así ha quedado reflejado tras la votación de una moción, presentada a iniciativa del Grupo Socialista y respaldada por todos los grupos políticos presentes en la sesión. La iniciativa aprobada por el pleno ha coincidido con la presentación del proyecto, por parte de la Diputación de Granada, a la tercera convocatoria ordinaria de Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos.

Según ha señalado la diputada provincial de Empleo y Desarrollo, Ana Muñoz, el proyecto presentado a la convocatoria tiene como objetivo "avanzar hacia la transformación de los destinos turísticos para impulsar un modelo basado en la sostenibilidad medioambiental". Muñoz ha explicado que el presupuesto del proyecto asciende a 3,5 millones de euros y se estructura en cuatro ejes: transición verde y sostenibilidad, mejora de la eficiencia energética, transición digital y competitividad.

"El proyecto requiere una correcta coordinación institucional entre la administración local, autonómica y central", ha precisado la diputada tras subrayar que sería cofinanciado por la Secretaría de Estado de Turismo, con una aportación máxima del 50%, la comunidad autónoma, con una inversión mínima del 30%, y la entidad local, con un 10% de financiación, como mínimo.

La iniciativa aprobada en la sesión incluye el apoyo de la Diputación a la proyección de las comarcas del Poniente granadino "por su relevancia en multitud de recursos que pueden posicionarlas como un territorio clave para el turismo de naturaleza y cultural".

Además, el pleno ha acordado trasladar el acuerdo a la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada para que apoye de forma expresa la candidatura del Poniente granadino a la convocatoria del Programa de Planes de Sostenibilidad Turísticas en Destinos así como dar cuenta del acuerdo a los municipios y entidades locales de la zona.

Limpieza por la calima y caminos vecinales

En la sesión de este jueves, marcada por la reivindicación de los bomberos de la Agencia Provincial de Extinción de Incendios (APEI) tanto en el exterior como en el interior del salón de plenos, la corporación ha aprobado por urgencia una modificación de crédito para activar un primer fondo, de 900.000 euros, destinados a los municipios de la provincia para la limpieza de edificios y espacios públicos afectados por la calima.

En este sentido, se ha aprobado también una moción del Partido Popular para ayudar a los municipios por los efectos de la calima aunque considera “insuficiente” la designación económica contemplada. Inmaculada Hernández, portavoz del grupo, ha señalado que cada uno de los municipios toca a 5.000 euros, cosa que no le parece “correcta” porque no han tenido en cuenta el núcleo de población, ni la distancia de las calles, de las aceras que hay que baldear y limpiar. No han tenido en cuenta las dimensiones ni la extensión, ni las pedanías, sino que de forma lineal se dan 5.000 euros a todos los ayuntamientos sin tener en cuenta si son pequeños o grandes. Una forma rápida pero totalmente desacertada”.

Denuncia a su vez la diputada popular el estancamiento y la mala gestión en la que tiene inmersa al órgano institucional el gobierno socialista liderado por José Entrena. “El pleno de la Diputación pone de manifiesto que tenemos una institución totalmente paralizada. Una parálisis que alcanza ya el pago a proveedores donde de forma histórica la Diputación ya ha roto el periodo medio de pago y se va a los 50 días, cuando el año pasado en estas fechas se pagaba en 12 días. La parálisis de Pepe Entrena no tiene parangón, toca proyectos, toca contratación y tocan también la tesorería".

También, se ha aprobado definitivamente el Plan de Caminos Vecinales, que supone una inversión de dos millones de euros. Tal y como ha explicado el vicepresidente tercero y diputado provincial de Obras Públicas y Urbanismo, José María Villegas, las subvenciones están destinadas a 36 municipios de la provincia para mejorar las carreteras de titularidad local. En esta ocasión, "las inversiones inciden en carreteras municipales, y no en caminos rurales, para favorecer el acceso de la población a los servicios básicos, como educativos y sanitarios". El plan establece como fecha tope de ejecución de las obras el 30 de diciembre de este año.

Además, la corporación provincial ha aprobado el programa PUENTES-Agenda Urbana para las anualidades 2022-2023. Según ha señalado la diputada provincial de Empleo y Desarrollo Sostenible, Ana Muñoz, se trata de una especie de Erasmus rural que se desarrolla desde la colaboración institucional entre la Diputación de Granada, la Universidad el Consejo Social de la UGR, ayuntamientos, mancomunidades y asociaciones de municipios para que estudiantes universitarios puedan realizar prácticas extracurriculares de apoyo a la implementación de las Agendas Urbanas Locales en municipios de la provincia.

La diputada ha destacado que el programa se pone en marcha "tras los buenos resultados obtenidos en la primera edición, desarrollada en 2021, para ofrecer a las entidades locales que tienen concertadas con la Diputación actuaciones de Agenda Urbana, la posibilidad de recibir a jóvenes universitarios en prácticas y, al mismo tiempo, dar la oportunidad a los jóvenes de incorporarse a un proceso formativo y realizar prácticas extracurriculares tutorizadas relacionadas con su formación académica". Un total de 35 universitarios podrán beneficiarse cada año de estas prácticas, que tendrán una duración de seis meses.

Más fondos contra el juego patológico

El Pleno ha aprobado por unanimidad, a excepción del grupo provincial de Vox, que no ha votado, la moción en la que Unidas Podemos defiende la necesidad de implementar nuevas líneas de ayuda que doten de más recursos a colectivos como Agrajer y a sus profesionales, que trabajan para intentar poner freno al “imparable auge que vienen protagonizando la adicción al juego y a otras adicciones sin sustancia no solo en la provincia, sino en toda Andalucía”.

La diputada provincial de Unidas Podemos por Granada, Alejandra Durán,ha mostrado su preocupación por la implantación que este tipo de adicciones está teniendo entre la población joven, y ha reclamado también a la Junta de Andalucía un aumento de los fondos destinados al movimiento asociativo andaluz en la lucha contra el juego, así como el endurecimiento de las medidas sancionadoras a los locales de juego que permitan la entrada a menores de edad.