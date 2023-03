Francisco Joaquín Camacho Borrego, alcalde de Loja: “Vamos a materializar un modelo de ciudad que nos convertirá en un referente andaluz”

–Como alcalde, ¿cómo valoraría su gestión durante toda su administración municipal?

–No ha sido una legislatura fácil. Hemos sufrido una pandemia inimaginable que ha marcado toda la acción de gobierno durante al menos la mitad del mandato. Aun con ello, el Gobierno de Loja no se quedó parado y es ahora cuando recogemos los frutos. En los dos primeros años todo se enfocó en ayudar a nuestros vecinos. Los concejales estuvieron en la calle durante el confinamiento repartiendo mascarillas, el Ayuntamiento buscó comprar protección para nuestros vecinos y nos unimos a los profesionales del centro hospitalario con reuniones periódicas y toma de medidas a nivel local. Loja fue pionera en la respuesta a sus empresarios y autónomos con bonificaciones y exenciones de impuestos. También hubo ayudas directas al comercio y se logró un pacto histórico con la oposición bajo el lema ‘Suma Loja’. Pero además de ese apoyo humano, donde el día a día era lo importante, no se dejó de gestionar los proyectos claves de la legislatura. Fruto de ello, de estar preparados para la etapa pos pandemia, Loja es el municipio que más fondos europeos ha conseguido por número de habitantes en la provincia. Todo bajo un modelo claro de ciudad y municipio que permitirá avanzar en infraestructuras vitales para el futuro de esta tierra.

–¿Qué cambios se han realizado en el municipio en estos cuatro años de mandato?

–Somos un gobierno muy cercano al ciudadano y damos respuesta a sus demandas de calle y barrio y en los grandes proyectos de ciudad. Loja ha destacado en los últimos años por unos planes de obras y servicios que llegan a todos los barrios y pedanías. Se actúa en lo verdaderamente necesario con especial atención a aquellas zonas con demandas históricas. Los cambios en estos cuatro años son evidentes, a pesar de que somos sabedores de que los plazos se alargan burocráticamente más de lo deseable. No hay que olvidar que la pandemia ha demorado proyectos ya afianzados que ahora se concretan en realidad. Se ha trabajado en un modelo de ciudad claro que está dando sus frutos. Entre los hitos logrados se ha mejorado de forma clara la conectividad en la ciudad. La buena sintonía con la Junta de Andalucía ha sido y será un espaldarazo clave para nuestras aspiraciones. En ese sentido cabe recordar la actuación en la carretera que nos une con nuestra principal pedanía, Ventorros de San José, tras más de 15 años de promesas incumplidas. Hablando de accesibilidad se ha mejorado el acceso por la zona oeste, en el Taxi, donde se seguirá actuando, y se ha reurbanizado la entrada por la zona de Yola. También, en esa colaboración con la Junta de Andalucía, se ha posibilitado que Loja vuelva a mirar a su río con la primera fase del primer parque fluvial de la provincia. El municipio es ya referente a nivel nacional en la recuperación de sus ambientes fluviales. Loja es naturaleza. En estos años se ha ganado en patrimonio. Si en la pasada legislatura se recuperó la joya del Convento de Santa Clara, ahora los lojeños son dueños de todo un monumento a nivel nacional como es su Fuente Santa. En esa línea se ha puesto en valor a la ciudad del agua con la recuperación de referentes como el Nacimiento del Frontil, Fuente Don Pedro o Charca de San Francisco. La ciudad gana en servicios. Somos referentes en el deporte con un centro deportivo urbano único entre las capitales de Málaga y Granada. El esfuerzo de los lojeños, que han contribuido a una buena gestión económica, ha facilitado contar con una infraestructura lastrada de anteriores gestiones. También se ha conseguido mejorar en cultura y fiestas, con un avance claro en la programación de nuestros espacios escénicos, el fomento de nuestras tradiciones con un gran Carnaval y Semana Santa, y la llegada de eventos festivos a nivel nacional.

–¿Qué destacaría de su gestión al frente de Loja?

–Ha sido una legislatura muy complicada. Imaginen si como ciudadanos hemos vivido un momento de tensión inimaginable con la pandemia que no se siente de responsabilidad siendo alcalde. Creo que el equipo de gobierno estuvo donde tenía que estar en esos meses tan complicados. Hubo concejales que no se encerraron y salieron a la calle para repartir mascarillas y ayudar a los sanitarios. Desde el Ayuntamiento creamos una coordinación estrecha con nuestro centro de salud e incluso nos adelantamos a las medidas de crisis que se tomaron a nivel nacional. Fue muy duro, pero hubo convicción de ayuda al ciudadano por encima de nuestra situación personal. Fuimos ejemplo de unidad con un pacto novedoso con la oposición que hizo modificar el presupuesto para apoyar a nuestros autónomos y vecinos. Loja compró material sanitario para toda la población, poniendo un grano de arena a una situación extrema. Siempre hemos trabajado con honradez, humildad y honestidad, y en ello queremos seguir. No hemos dejado de buscar opciones de futuro para el municipio. Ejemplo de ello es que somos el municipio que por número de habitantes más fondos europeos hemos conseguido. Con ello la Loja de los próximos años queda definida, lo que deja claro el modelo de ciudad que se tiene. Al margen de finalizar proyectos claves de futuro y fomentar la implantación de empresas, Loja cuenta con financiación para recuperar su centro histórico, ser referentes con nuestro parque fluvial, recuperar espacios deportivos como el Estadio San Francisco, avanzar en participación con un nuevo centro de asociaciones y contar con un espacio lúdico para nuestro recinto ferial. También contamos con avances para tener un espacio industrial amplio que permita la instauración de empresas, algunas de las cuales ya están interesándose para su implantación en el municipio. No me olvido tampoco del turismo, ya que Loja contará con un espacio de recepción de visitantes adaptado a los tiempos y fomentará sus joyas patrimoniales y naturales, como es el caso de Riofrío, entre otros.

–Tenemos las elecciones a la vuelta de la esquina, ¿qué tan importante es realizar acciones que sigan posicionando a Loja como un referente granadino?

–Creo que ahora es el momento de Loja, y lo es gracias al trabajo hecho en las últimas legislaturas. En mis primeros cuatro años al frente de la alcaldía la situación era dantesca. Con más de 4 millones de euros de déficit y hasta 2 millones de facturas sin pagar, vivimos unos años de supervivencia. Ahora contamos con más de 7 millones de superávit, financiación asegurada para más de una veintena de grandes proyectos y una línea de trabajo cercana al ciudadano. Loja es hoy más referente en la comarca, la provincia y Andalucía. Tenemos los mejores servicios para que nuestros vecinos tengan una gran calidad de vida. Esa referencia se consigue con proyectos como el gran parque fluvial, con la Estación de Autobuses, con mejores conexiones ferroviarias, con servicios deportivos y culturales únicos y con mejores servicios administrativos y sanitarios. En ese sentido Loja apuesta por la sanidad, y desde el ayuntamiento queremos contar con un centro novedoso de atención a la salud mental. Tenemos el apoyo de la Junta de Andalucía para ser referencia en este tipo de enfermedades.

–¿Cuál piensa que es el tesoro más preciado del municipio?

–El mayor tesoro de Loja son sus ciudadanos. Los gestores públicos tenemos el mandato de dirigir la línea de acción del municipio, pero sin duda son los ciudadanos los que hacen que sea una realidad. Los lojeños son personas implicadas y activas en diferentes facetas durante todo el año. Me siento muy orgulloso de la vida de mi ciudad y el bagaje participativo que tiene. Loja lo tiene todo para ser feliz. Una naturaleza envidiable que recoge en su valle una histórica rica que marcó el devenir de toda Granada. Tenemos una agricultura referente con grandes cooperativas y empresas que son envidiadas. Nuestra gastronomía es un mundo por descubrir con grandes referentes hosteleros. Creo firmemente en las potencialidades de mi tierra y las posibilidades de un futuro repleto de oportunidades.

–¿Qué esperan realizar desde el Ayuntamiento en estos últimos meses de gestión?

–En política estamos acostumbrados a vivir en el cortoplacismo, pero en mi caso estos meses deben de seguir marcados por el trabajo constante en lograr los objetivos que ya están definidos. Firmemente creo que nuestra candidatura es la mejor preparada para lograr finalizar los hitos que, insisto, ya quedan definidos para los próximos cuatro años. Es momento de contar con personas que conocen esos proyectos y que saben la hoja a seguir para lograrlos. No estamos hablando de promesas, sino de objetivos ya definidos, con fondos y un calendario de ejecución. Por eso decimos que es ahora, cuando Loja va a lograr lo que se merece tras años de trabajo. Además, y es muy importante, contamos con un gobierno amigo en la Junta de Andalucía, que nos va facilitar alcanzar las metas que tenemos. Es ahora el momento de no parar. En estos momentos se concretan acciones como la ejecución de reurbanización de la Calle Real, tras más de una treintena de años sin medidas, la puesta en valor del Centro de Recepción de Visitantes, licitación de la Estación de Autobuses, puesta en marcha del nuevo Centro de Asociaciones y Jóvenes, proyecto de ejecución del Recinto Ferial, recuperación del Estadio San Francisco, etc. Son acciones que no tienen demora, y que siguen los plazos establecidos por ley. Hay que destacar que Loja invertirá en estos meses más de 4 millones de euros de su remanente, lo que habla de la solvencia económica del consistorio. Además, gestiona cerca de 20 millones de euros de fondos europeos, entre los que se apuesta por la eficiencia energética, como es el caso de la reforma del Palacio de Narváez y el cambio a LED de la iluminación de la arteria principal de la ciudad.

–A día de hoy, ¿se siente orgulloso de lo que se ha hecho durante esta legislatura?

–Siempre se puede hacer más. Soy muy exigente conmigo mismo y mi equipo. Me gustaría que todo saliera más rápido, pero no depende solo de la voluntad política sino de los pasos técnicos necesarios. Sí me siento orgulloso del trabajo realizado por mi equipo que ha conseguido superar adversidades y lograr definir un modelo de ciudad claro y estable. Es cierto que es importante hacer autocrítica y sabemos dónde podemos mejorar. Que no le quepa la menor duda al ciudadano que siempre hemos intentando facilitar su vida y que mostramos claramente unos objetivos que creemos nos ayudarán a todos en nuestro día a día.

–Un mensaje para los ciudadanos de Loja

–Quisiera dar las gracias a los lojeños y lojeñas por el apoyo que siempre he sentido en mi día a día como alcalde de la ciudad. Para mí es un honor representar a mi tierra y es mi único objetivo. Quiero dejar claro que mi único fin y meta es la de ser alcalde de mi municipio y quiero seguir demostrándolo si mis vecinos me dan otra oportunidad. Siempre estaré al lado de mis vecinos si así lo deciden ya que no tengo mayor aspiración que ésta. Ahora es Loja, y estoy convencido de que nuestro trabajo llega a su momento más importante, por lo que hay que trabajar más que nunca. Tengo la misma ilusión del primer día y mi promesa sigue intacta. Con honradez, humildad y honestidad me ofrezco para lograr materializar un modelo de ciudad que avanza para ser realidad.