"¿Está en el Orgullo Gay?", la frase del socialista García Giralte por la que PP y Cs piden su dimisión

"Nos hemos quedado esperando una disculpa"

"Mi indignación ha sido evidente y he llamado la atención al concejal del PSOE por ese comentario tan desafortunado y con tanta carga homófoba. Nos hemos quedado esperando una disculpa por parte del edil que no se ha dado por aludido ni ha enmendado su error", ha señalado la alcaldesa de Huéscar, Soledad Martínez (PP). Por ello, los populares han instado al secretario general del PSOE en Granada, José Entrena, que cese "de manera fulminante" a José García Giralte como concejal del Ayuntamiento de Huéscar. "No puede seguir ni un minuto más representado a los votantes socialistas de Huéscar una persona que ha faltado al respeto a otro concejal tan descaradamente y sin disculparse por ello. El lugar que deben ocupar personas como García Giralte está fuera de la política y no podemos tolerar que manche el buen nombre de todos los que trabajamos cada día por la igualdad, la tolerancia y el respeto en la vida política de nuestro país. Políticos como José García Giralte sobran en democracia", ha incidido Soledad Martínez. La alcaldesa de Huéscar ha insistido en que la condición sexual de las personas, sean concejales o no, "no le incumbe a nadie, y mucho menos a José García Giralte, quien ha dado sobradas muestras a lo largo de su trayectoria política de ser un irrespetuoso, de hacer comentarios machistas sin ruborizarse y, ahora, de ser un homófobo que no se esconde en público". Soledad Martínez ha confiado en que a Entrena “no le tiemble el pulso” a la hora de "quitar" de la primera línea política a dirigentes socialistas "intolerantes e intransigentes" como ocurre con José García Giralte, que ya en su etapa como alcalde de Huéscar se mostró “caciquil” en su gestión y, por ello, ha sido "premiado" como diputado provincial en el equipo de gobierno precisamente del socialista José Entrena