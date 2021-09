“Injusta y tomadura de pelo”, así califica la alcaldesa de Zagra la propuesta de la Junta para el recorrido hacia Loja

La alcaldesa de Zagra, María José Gámiz, calificó de “injusta y tomadura de pelo” la supuesta solución que la Junta de Andalucía dispuso para que el alumnado del municipio se desplace en transporte público hasta Loja para acudir al instituto, a la vez que criticó que ahora “venda a bombo y platillo” que el vehículo escolar circulará por la carretera A-4154 escoltado por otro vehículo de obra y a baja velocidad.

“Hay que tener la cara muy dura para hacer este anuncio un viernes y tres días después comunicar a parte de los afectados, que esta medida se desarrollará solo para los viajes de ida, dado que el servicio de vuelta se hará dando un rodeo por Algarinejo de forma que los menores tarden casi una hora y media desde la salida del centro hasta llegar a sus casas casi a las cuatro de la tarde”, señaló.

Un itinerario que se modificaría los días de lluvia, según explicó Gámiz, tras precisar que este hecho además “impide que niños con determinadas necesidades puedan utilizar el transporte a la vuelta porque el tiempo de viaje es excesivo para ellos”.

Para la alcaldesa, esta medida “no es la demandada ni la más eficaz. Es simplemente indignante y un despropósito”, por lo que considera necesaria una explicación que nos permita entender el por qué.

“Tras meses de reivindicaciones, reuniones y quejas a las delegaciones de Fomento y Educación de la Junta, no solo nos anuncian algo que no se corresponde con lo que van a hacer, sino que posteriormente la comunican en un encuentro en el que como representante pública y madre no fui invitada oficialmente”, denunció Gámiz.

Así, la alcaldesa lamentó que el alumnado y muchas familias de Zagra “se vean perjudicadas por la gestión incompetente y la falta de sensibilidad de la Junta en Granada. Ha quedado demostrado que a los dirigentes de la Administración autonómica solo les interesa los titulares a costa de lo que sea. En política no todo vale y la ciudadanía se merece un respeto”.

Por todo ello, Gámiz insistió en que la Junta “debe desbloquear de una vez este tema y habilitar un carril en el trazado de la A-4154 para que el viaje de ida y vuelta hacia el instituto en Loja para que todos los alumnos puedan hacer uso de él y el viaje no duplique el tiempo”.